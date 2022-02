Traguardo importante per Danilo Gallinari che supera quota 11mila punti segnati in regular season NBA in carriera. Il nativo di Graffignana, Lodi, classe 1988, è arrivato a 11.012 per la precisione coi 16 realizzati la scorsa notte contro i San Antonio Spurs nella gara purtroppo persa dai suoi Atlanta Hawks in casa per 136 a 121. Un bottino realizzato in 15 stagioni in NBA, compresa questa, e in 706 partite, che lo rendono nettamente il miglior bomber azzurro nella lega americana davanti agli 8.370 di Marco Belinelli (in 860 gare) e ai 7.873 di Andrea Bargnani (in 550 match).

"11mila punti! Un traguardo che mi rende molto orgoglioso anche se avrei voluto celebrarlo con una vittoria", ha scritto Danilo sui social. Un ko pesante quello della scorsa notte per gli Atlanta Hawks che continuano a faticare nella Eastern Conference: sono attualmente a 26-29 di record, decimi ad Est con l'ultimo posto utile per il Play-In, molto deludente rispetto alle aspettative e a quanto fatto lo scorso anno quando Atlanta arrivò fino alla finale di Conference.

Gallinari, che alla trade deadline sembrava vicino al trasferimento ai Toronto Raptors, in questa stagione sta viaggiando a 10 punti di media in 23', la produzione e il minutaggio più bassi dall'anno da rookie. Nonostante questo, e i soliti acciacchi fisici, contro gli Spurs si è tolto la soddisfazione di piazzare una gran giocata al ferro contro il gigante austriaco Poeltl.

