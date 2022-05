I Los Angeles Lakers hanno scelto: Darvin Ham sarà il loro nuovo allenatore e secondo ESPN firmerà un contratto di 4 anni. L'ex assistente di Mike Budenholzer ai Milwaukee Bucks ha vinto la concorrenza di Terry Stotts, ex coach di Portland, e di Kenny Atkinson, ex allenatore dei Nets e in questa stagione al fianco di Steve Kerr ai Warriors, gli altri due candidati per la panchina gialloviola. Ham, classe 1973, ha giocato per 9 anni in NBA tra il 1996 e il 2005, vestendo tra le altre le maglie di Pacers, Bucks e Pistons, con cui nel 2004 ha vinto il titolo senza mai mettere piede in campo nei playoff.

Già da qualche stagione era considerato uno degli assistenti più in rampa di lancio per avere una panchina tutta sua, e pare sia molto apprezzato dagli stessi giocatori. "Sono molto felice per lui. E' la persona giusta per loro, è uno vero, non ci sono dubbi. Merita questa occasione più di chiunque altro, è il suo momento", ha dichiarato Giannis Antetokounmpo a ESPN, lui che ha lavorato con Ham negli ultimi 4 anni. Anche LeBron James ha fatto sapere via Twitter la sua approvazione: "Sono molto eccitato! Congratulazioni e benvenuto coach DHam".

Darvin Ham, nato e cresciuto a Saginaw, nel Michigan, ha trascorso un triennio a Texas Tech al college ma non fu scelto al Draft. Dopo la carriera da giocatore ha iniziato quella di allenatore e il suo prima incarico è stato proprio ai Lakers tra il 2011 e il 2013. Poi si è legato a Mike Budenholzer prima seguendolo per cinque stagioni agli Atlanta Hawks e poi negli ultimi quattro anni a Milwaukee, con cui ha conquistato il Larry O’Brien Trophy nel 2020-21.

