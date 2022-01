A Dallas è il giorno di Dirk Nowitzki, il giocatore simbolo della storia della franchigia texana. Durante l'intervallo della gara poi vinta contro i Golden State Warriors, i Mavericks celebrano il tedesco con una cerimonia per il ritiro della sua mitica maglia numero 41 e vulcanico proprietario Mark Cuban svela il modello della statua che verrà costruita fuori dall'American Airlines Center, un monumento dedicato a Dirk raffigurato mentre conclude col suo tiro cadendo indietro su una gamba sola, una signature move che ha segnato un'epoca e ha cambiato il gioco per sempre aprendo la strada per i tanti lunghi perimetrali che popolano oggi i parquet di tutto il mondo.

Nowitzki, tradizionalmente schivo, umile e poco propenso a parlare in pubblico, ha tenuto un discorso di circa 20 minuti durante l'intervallo, davanti alla moglie e ai tre figli, a Mark Cuban, ai Mavericks di oggi e a quelli di ieri, compresi alcuni come Shawn Marion, JJ Barea e Tyson Chandler che hanno vinto il titolo del 2011, oltre a Jason Kidd che c'era in quella formazione e ora allena proprio i Mavs. C'erano anche Caron Butler e Michael Finley, non purtroppo l'amico Steve Nash e lo storico coach Rick Carlisle, impegnati direttamente nel match tra Pacers e Nets.

"Ho capito subito che Dallas era il posto giusto per me. Quello in cui vivere, e giocare. Al tempo alcuni tifosi vennero mandati all’aeroporto per accogliermi, ma ho scoperto in seguito che si trattava in realtà di impiegati dei Mavericks, solo che non me ne ero accorto", ha raccontato Dirk con un aneddoto divertente. Poi più seriamente: "Ve l’ho sempre detto, e ho intenzione di ripetermi, trovate ciò che vi appassiona di più nella vita e lavorate sodo. Arriveranno sicuramente grandi cose". Nowitzki, 21 stagioni coi Mavericks con 14 presenza all'All Star Game, un titolo NBA, un premio di MVP, un premio di MVP delle Finals e sesto nella classifica dei marcatori All-Time con 31.560 punti, chiude ringraziando il suo mentore Holger Geschwindner, uno di famiglia: "So che non ami le luci dei riflettori, preferisci stare da parte, perché sei una persona timida e modesta. Ma tutta questa premiazione non esisterebbe senza di te. Riguarda tanto me, quanto te".

Nella notte del "41 Forever", con oltre 20mila tifosi a gridare "MVP! MVP!", l'istrionico proprietario Mark Cuban ha svelato il modello della statua dedicata a Dirk che verrà costruita al di fuori dell’arena, "così che tutti si ricordino per sempre della tua grandezza. È per questo che c’è il tuo nome in campo e, anche se non volevi, c’è la silhouette del tuo tiro su una gamba sola. Da oggi ci sarà anche il tuo numero lassù". L'ultima battuta di una serata magica è di Jason Kidd che, stante il momento storico con la pandemia che obbliga le squadre a firmare giocatori di continuo, ha detto rivolgendosi all'ex compagno: "Stiamo dando contratti di 10 giorni un po’ a tutti, non è che vuoi tornare?".

La giusta celebrazione di un campionissimo amato da tutti per la sua semplicità, oltre che per il suo talento unico. "Il più grande giocatore internazionale di sempre", ha detto Steve Kerr, coach dei Golden State Warriors, "Sei lo Splash God per quello che hai fatto per il gioco", le parole di Klay Thompson con un chiaro riferimento agli Splash Brothers.

