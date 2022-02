La scorsa notte la partita tra Utah Jazz e Golden State Warriors è finita dritta nella storia NBA. No, non perchè Stephen Curry o Donovan Mitchell abbiano piazzato qualche record, ma per un motivo ben più nobile in un periodo storico dove il tema dei diritti umani e della parità tra uomo e donna è sempre molto caldo: infatti, per la prima volta in assoluto, una partita NBA trasmessa in diretta nazionale sul network ESPN, è stata condotta, gestita e prodotta da una crew fatta da sole donne, 36 per la precisione tra commento, persone sul sul campo a Salt Lake e altre nel quartier generale di Bristol, nel Connecticut.

Ovviamente in prima fila sono andate Beth Mowins, in telecronaca, la leggendaria Doris Burke, al commento tecnico, e l'altrettanto importante Lisa Salters, impegnata con le interviste a bordocampo. "E' qualcosa di così speciale?", ha detto Mowins in modo sarcastico, lei che lavora a ESPN dal 1994. "Questo è ciò che facciamo ogni giorno. Quindi per noi non sembra qualcosa di diverso; lo facciamo due, tre volte a settimana. Eppure, il significato del momento non è sminuito", fa eco Lisa Salters, bordocampista NBA dal 2005 e impegnata anche per la NFL.

Per la prima volta nella loro carriera queste donne, che fanno abitualmente questo lavoro, posso sentirsi non come fossero in minoranza

"E' un momento unico perchè l'intera trasmissione è fatta interamente da donne. E forse per la prima volta nella loro carriera queste donne, che fanno abitualmente questo lavoro, posso sentirsi non come fossero in minoranza. La rappresentazione conta, qualunque cosa accada", ha detto Doris Burke, uno dei volti di ESPN per la pallacanestro, la prima donna di sempre nel ruolo di analista per le NBA Finals 2020.

Donovan Mitchell, stella dei Jazz, ha commentato in maniera entusiasta l'evento: "E' un momento speciale, c'è voluto troppo tempo, l'ho detto a Doris e a Lisa. Sono onorato di aver partecipato a questa partita e di essere parte della storia. Secondo me alle donne viene generalmente dato sempre un posto in secondo piano e senza nessuna particolare ragione. Per loro la scalata è più difficile, nello sport, negli affari, ovunque. Rispetto a stasera, non dovrebbe essere un evento una tantum". Prima volta per gli Stati Uniti, ma non in assoluto: Raptors e Nuggets con una crew di sole donne. Anche, stella dei, ha commentato in maniera entusiasta l'evento: "E' un momento speciale, c'è voluto troppo tempo, l'ho detto a Doris e a Lisa. Sono onorato di aver partecipato a questa partita e di essere parte della storia. Secondo me alle donne viene generalmente dato sempre un posto in secondo piano e senza nessuna particolare ragione. Per loro la scalata è più difficile, nello sport, negli affari, ovunque. Rispetto a stasera, non dovrebbe essere un evento una tantum". Prima volta per gli Stati Uniti, ma non in assoluto: nel marzo 2021 infatti la TV canadese TSN trasmise il match fracon una crew di sole donne.

