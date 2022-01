Nets a Indianapolis contro i Pacers, si torna a parlare in maniera importante di Kyrie Irving e del suo status di non vaccinato contro il Covid. A maggior ragione Kevin Durant in conferenza stampa rispondendo a chi gli chiedeva se avesse parlato con Irving della possibilità di vaccinarsi per giocare ogni match. Dopo il ritorno in campo nel successo deia Indianapolis contro i, si torna a parlare in maniera importante die del suo status dicontro il Covid. A maggior ragione dopo la pesante sconfitta di Brooklyn nel big match della Eastern Conference contro i Milwaukee Bucks al Barclays Center , in casa, dove Kyrie non può scendere in campo proprio in quanto non vaccinato. "Gli ho detto quanto è importante per noi e quanto io voglia averlo in squadra per giocare ogni partita. Ma non posso forzare nessuno a vaccinarsi, non è il modo in cui mi comporto. Per fare cosa, per giocare a pallacanestro? No, non sono fatto così. Non gli ho chiesto spiegazioni, non è affare mio", ha dettoin conferenza stampa rispondendo a chi gli chiedeva se avesse parlato con Irving della possibilità di vaccinarsi per giocare ogni match.

Gli ho detto quanto è importante per noi, ma non posso forzare nessuno a vaccinarsi, non è il modo in cui mi comporto

Il candidato MVP dei Nets, 29 punti nel ko 121-109 coi Bucks, ha detto ancora: "Abbiamo avuto diverse discussioni sul volerlo in squadra a tempo pieno, ma deciderà coi suoi tempi. E qualsiasi cosa decida, noi dobbiamo essere professionisti e fare il nostro lavoro. E riguarda tutti noi, dal proprietario fino ai magazzinieri. La situazione è strana, non capisco quasi niente di tutto quello che sta succedendo col Covid, sono due anni fuori di testa. Perciò cerco solo di concentrarmi su di me. Quando Kyrie sarà pronto a prendere una decisione lo farà, e mi fido di quello che sceglierà".

Io l’ho fatto per proteggere la mia famiglia, per proteggere mia madre e per stare al sicuro

Anche James Harden ha parlato dell'argomento, senza però addentrarsi sul discorso vaccino: "Sinceramente è stato bello riaverlo, ci ha dato un po’ di vita in più rispetto al solito. Ma dobbiamo imparare a convivere con quello che ci viene dato e trovare un modo per vincere in casa. Non che in trasferta sia facile farlo solo perché abbiamo Kyrie con noi". Molto chiaro invece l'avversario di serata Giannis Antetokounmpo che sul tema Irving ha detto: "Quando si tratta di una decisione personale, bisogna lasciare che facciano le loro scelte. Sono uomini adulti, e ogni situazione è differente. Non potrei mai spingere qualcuno a fare qualcosa se non si sente a suo agio nel farla. Io posso dire perché l’ho fatto e perché mi sono sentito a mio agio: per proteggere la mia famiglia, per proteggere mia madre e per stare al sicuro, e spero lo capisca anche lui. Ma se non vuole farlo, non lo si può assillare".

