Kevin Durant e i Brooklyn Nets si arricchisce di un nuovo capitolo. Secondo Shams Charania di The Athletic, KD ha posto un vero e proprio ultimatum alla franchigia: a Londra, dove si trovava con l'ex compagno James Harden per il concerto del rapper Travis Scott, si è incontrato col proprietario Joe Tsai e ha chiesto la testa dell'allenatore Steve Nash e del general manager Sean Marks per poter rimanere a Brooklyn, altrimenti resterà nella ferma posizione di essere scambiato. Al momento resta però difficile dirimere la questione Miami Heat, Toronto Raptors e soprattutto Boston Celtics, ma niente appare imminente. La saga estiva che coinvolgee isi arricchisce di un nuovo capitolo. Secondo Shams Charania di The Athletic, KD ha posto un vero e proprio ultimatum alla franchigia: a Londra, dove si trovava con l'ex compagnoper il concerto del rapper, si è incontrato col proprietarioe ha chiesto la testa dell'allenatoree del general managerper poter rimanere a, altrimenti resterà nella ferma posizione di essere scambiato. Al momento resta però difficile dirimere la questione perchè una trade rimane complicata : restano all'orizzontee soprattutto, ma niente appare imminente.

Il punto è che Durant non sente più la fiducia nella coppia Nash-Marks, li avrebbe indicati come principali colpevoli per gli insuccessi della squadra (una sola serie di playoff vinta, al primo turno 2021 contro Boston, ndr) e per la gestione del roster, e vorrebbe che ci fossero dei cambiamenti per restare sulla sponda bianconera di New York. Il tutto ad appena 12 mesi dalla firma dell'estensione contrattuale da 198 milioni di dollari per quattro anni che entrerà in vigore dal 2022-23, una scelta fatta al netto della presenza di Nash e Marks, gli stessi per i quali ora chiede il benservito.

Qualche ora dopo è arrivata la risposta via social del proprietario, il magnate Joe Tsai: "Il front office e il coaching staff hanno il mio supporto. Prenderemo le migliori decisioni per il bene dei Brooklyn Nets". Parole che sembrano di totale appoggio per Sean Marks e Steve Nash, e che invece allontanano sempre di più Kevin Durant, diventato in 12 mesi da volto a problema della franchigia, assieme all'amico Kyrie Irving, anche lui in attesa di capire se potrà o meno cambiare aria.

