Grazie per avermi ricordato la mia meravigliosa percentuale al tiro". Inizia così la conferenza stampa di Klay Thompson nel giorno che precede gara 3 delle NBA Finals, Golden State ha faticato parecchio nelle due gare al Chase Center, chiudendo con percentuali pessime al tiro e la sensazione di eccedere pur di riuscire a trovare ritmo: 10 su 33 dal campo e 4 su 15 da tre non sono numeri da "Splash Brothers". Klay, che ha già vissuto questi periodi di "slump", sembra conoscere la soluzione ovvero YouTube: "Il bello di giocare oggi in Nba è che puoi sempre andare su YouTube e cercare i video dei tuoi momenti migliori. Ho tirato male all’inizio delle serie contro Denver e Dallas, ma alla fine ho giocato ottime partite. Devo mantenere la stessa mentalità: ricordarmi che sono un tiratore e che quindi devo continuare a tirare". ". Inizia così la conferenza stampa dinel giorno che precededelle in programma nella notte fra mercoledì e giovedì al TD Garden di Boston col punteggio di 1-1 tra Warriors e Celtics. La guardia diha faticato parecchio nelle due gare al Chase Center, chiudendo con percentuali pessime al tiro e la sensazione di eccedere pur di riuscire a trovare ritmo:non sono numeri da "Splash Brothers"., che ha già vissuto questi periodi di "slump", sembra conoscere la soluzione ovvero: "".

Ad

E poi ha specificato: "Game 6 Klay". Un chiaro riferimento a prestazioni eccezionali in alcune gare 6 di playoff in carriera, su tutte quella del 28 maggio 2016, quando Thompson segnò 19 dei suoi 41 punti nell'ultimo periodo della sfida della finale della Western Conference sul campo degli Oklahoma City Thunder, avanti 3-2 nella serie. Lì Klay chiuse con 11 su 18 da tre: "Quelle sono le partite in cui la pressione era fortissima e io ho finito per tirare benissimo: se puoi farlo in quelle condizioni, vuol dire che puoi farlo sempre, basta restare forti mentalmente. È come quando ero al college, e il ragazzo che si occupava dei video mi girava una clip con tutti i miei canestri, quando tutto sembra funzionare all'unisono, quando il pallone vola fuori dalle tue falangi".

NBA I "vecchi" Warriors contro i rampanti Celtics: in palio il titolo 02/06/2022 A 13:14

Il suo discorso si chiude con una riflessione decisamente importante, visto che Thompson viene da due anni fuori per gli infortuni al ginocchio e al tendine d'Achille: "Preferisco di gran lunga essere qui, a chiedermi perché tiro male, che essere dov’ero un anno fa. Eravamo solo io e il preparatore, in un’arena vuota, a lavorare senza sapere quando sarei rientrato. Ripensare quei momenti mi ricorda che è una benedizione essere qui, che devo continuare a lavorare perché non è scontato giocare a questo livello".

Curry e coach Kerr dalla sua parte

Stephen Curry non è per nulla sorpreso delle parole dell'amico e compagno: "Davvero ha parlato di YouTube? In realtà lo fanno tutti i grandi, non solo lui. Io guardo Ray Allen, Reggie Miller, mio fratello Seth, a volte anche mio padre. Questi sono i principali, poi da fan dell’NBA guardo partite per farmi ispirare". E poi ancora: "La cosa migliore che puoi dirgli in questo momento è continuare a tirare. In realtà non serve dirgli niente, perché non arrivi al livello a cui è arrivato Klay se la tua fiducia viene scossa da un paio di partite negative. Di lui poi non si capisce mai come sta veramente, perché è sempre molto fiducioso. Guardandolo ora mi verrebbe da dire che sta viaggiando a 50 punti di media. È la sua fiducia a renderlo speciale". Anche coach Steve Kerr non è per nulla preoccupato dei numeri, pur negativi, di Klay Thompson: "Penso che voglia così tanto far bene, che si sia messo così tanta pressione addosso, che si stia prendendo brutti tiri. Ma lui sa come rispondere ai momenti negativi".

Klay Thompson: "Notte indimenticabile, ne è valsa la pena"

NBA Kerr contro Udoka alle Finals: due allievi di Gregg Popovich 01/06/2022 A 16:49