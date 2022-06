Il protagonista

"Non ha permesso che perdessimo". Parole forti e chiare di Draymond Green a sottolineare la prestazione leggendaria di Wardell Stephen Curry, 43 punti con 10 rimbalzi e 7 triple in gara 4 a Boston per il 2-2 dei Warriors nella serie. Steph arriva a 25 bombe segnate in queste Finals, eguaglia Kobe Bryant con 13 partite da 30 o più punti nelle finali e raggiunge Michael Jordan e LeBron James, gli unici prima di lui a piazzare un quarantello alle Finals a 34 anni o oltre.

Il momento decisivo

Questa volta il quarto periodo è di Golden State! Dopo la tripla del 94-90 di Smart a 5'18 dalla fine sembrava che i Celtics avessero in pugno la partita, ma da lì sono letteralmente implosi e caduti sotto i colpi di Curry e compagni. Infatti gli Warriors chiudono la sfida con un break di 17-3: determinanti il canestro di Wiggins a rimbalzo per il -2, la tripla del sorpasso di Klay Thompson e i 5 in fila di Steph per il +6 sul 100-94.

La statistica

Chiamateli "Road Warriors"! Col successo della scorsa notte in gara 4 a Boston la squadra di Steve Kerr tiene viva una striscia incredibile ovvero che da 27 serie consecutive di playoff vincono almeno una partita in trasferta. 27 serie, è uno scherzo.

La sorpresa

Nel successo dei Golden State Warriors c'è tanto, anzi, tantissimo, di due giocatori: Andrew Wiggins e Kevon Looney. Il canadese piazza una terrificante doppia doppia da 17 punti e 16 rimbalzi, il primo 15+15 da Giannis nelle Finals 2021, mentre il pivot, partito dalla panchina, piazza 6 punti con 11 rimbalzi e +21 di plus/minus, il più alto della squadra. "Non l'ho fatto giocare abbastanza in Gara 3, mio errore", ha detto coach Kerr a proposito di Loney, 28' in gara 4, solo 17' in gara 3.

La curiosità dentro o fuori dal campo

C'è l'aggancio! Con la vittoria di stanotte il trio composto da Curry, Green e Thompson raggiunge quota 19 vittoria nelle Finals, eguagliando il record dei "Big Three" degli Spurs Duncan-Ginobili-Parker negli ultimi 50 anni di NBA.

