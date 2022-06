Il protagonista

Ad

Jaylen Brown da 24 punti è eccezionale, Derrick White da 21 in uscita dalla panchina totalmente inatteso, ma il protagonista assoluto è Al Horford, autore di 26 punti con 6 triple e 6 rimbalzi all'esordio in una partita delle Finals. Il 36enne dominicano, alla 15esima stagione in carriera, ne firma 11 con 3 bombe nell'ultimo e determinante parziale.

NBA Warriors contro Celtics: calendario e risultati delle NBA Finals 14/04/2022 A 12:44

Il momento decisivo

Il quarto quarto giocato dai Celtics resta irreale, clamoroso! Parziale di 17-0, dal 103-100 al 103-117, avviato da Jaylen Brown e poi spinto da Horford, White e Smart, e gara ribaltata come una frittata: è il secondo break di sempre dopo il 19-0 degli Spurs in gara 6 del 2003 contro i Nets, e Boston diventa la prima squadra nella storia delle Finals a vincere con un margine in doppia cifra dopo aver aperto il quarto periodo sotto in doppia cifra.

La statistica

I Boston Celtics si confermano una "bestia nera" per gli Warriors! Infliggono a Golden State la prima sconfitta casalinga di questi playoff (erano 9-0) e sono gli unici con un record nettamente positivo contro la squadra di Steve Kerr dal 2014, 10 vinte e 7 perse, il 59% di vittorie (la seconda è al 43%!). Nemmeno uno Stephen Curry da 34 punti con 6 triple nel primo periodo - record storico in una partita di finale -, ha salvato i Dubs.

La sorpresa

L'attesissimo Jayson Tatum fatica in gara 1, chiusa con appena 12 punti e un tremendo 3 su 17 al tiro. Però è incredibile come riesca lo stesso ad essere determinante per i Celtics in veste di passatore: piazza 7 assist nel primo tempo, eguagliando il record di Stockton per un debuttante nel 1997, e chiude con ben 13 passaggi vincenti, il suo massimo in carriera.

La curiosità dentro o fuori dal campo

Gara 1 delle Finals è storica dal punto di vista televisivo. Infatti, stante l'assenza per Covid del telecronista Mike Breen e di coach Jeff Van Gundy, la partita è stata condotta da una "crew" interamente composta da afroamericani ovvero il telecronista Mark Jones, coach Mark Jackson in veste di "color commentator", e la bordocampista Lisa Salters.

NBA I "vecchi" Warriors contro i rampanti Celtics: in palio il titolo 19 ORE FA