Il protagonista

Ad

Stephen Curry, chi sennò?! Dopo i 34 punti di gara 1 (21 nel primo periodo), si ripete con 29 in gara 2, restando seduto per tutto l'ultimo periodo. Aggiunge 6 rimbalzi, 4 assist, 3 recuperi e chiude con 5 su 12 da tre, la sua 14esima prestazione alle Finals con 5 o più canestri dalla lunga distanza a bersaglio: per distacco il migliore all-time, con Klay Thompson secondo che si ferma a quota cinque.

NBA Warriors contro Celtics: calendario e risultati delle NBA Finals 14/04/2022 A 12:44

Il momento decisivo

Straripante il terzo periodo di Golden State che archivia gara 2 con 12' d'anticipo: 35-14 il break della squadra di Steve Kerr e il +21 è il differenziale più ampio in un periodo nelle storia dei Debs alle Finals. I Celtics, che hanno più perse che canestri nel quarto, 5 a 4, rimontano fino a -6 sul 62-68, poi da lì arriva il colpo del ko: 19-2 di parziale con due bombe di Curry e le ultime due di Poole, la seconda da metà campo allo scadere. Splash!

La statistica

Molto gira attorno al numero delle palle perse dei Celtics perchè generano transizione e canestri più semplici per Golden State. Se in gara 1 erano state 12 perse per 10 punti dei Warriors, in gara 2 i turnovers sono stati addirittura 18 (11 nel primo tempo) da cui i Dubs hanno ottenuto 33 punti, un'esagerazione!

La sorpresa

Dopo la straordinaria gara 1, con un impatto decisivo soprattutto nel quarto periodo, in gara 2 i Celtics pagano il mancato apporto dei giocatori di contorno. Se Tatum è salito di colpi (28 punti rispetto ai 12 di gara 1), sono spariti gli altri: Derrick White è passato da 21 a 12 punti, impalpabili in particolare Smarth e Horford, l'Mvp della prima partita, passati da 44 punti con 10 triple in coppia, a 4 punti senza bombe a segno.

La curiosità dentro o fuori dal campo

I Golden State Warriors sono una dinastia e lo confermano anche i numeri: il trio Curry-Thompson-Green ha conquistato la vittoria numero 18 alle Finals ed è a -1 dal nucleo Tim Duncan-Tony Parker-Manu Ginóbili, capaci di vincere 19 partite alle finali, record assoluto negli ultim 50 anni.

NBA Epico Horford, il 17-0 Celtics e le altre storie di gara 1 03/06/2022 A 07:34