Giannis Antetokounmpo è legato ai Milwaukee Bucks da un contratto almeno fino all'estate 2025, dopo di che non è escluso che possa cambiare aria. Tra le possibili destinazioni è spuntata la vicina Chicago, coi Bulls che rappresentano una franchigia mitica per i 6 titoli NBA vinti e perchè è stata la squadra del più grande di sempre, Michael Jordan. Simboli che hanno un valore, come detto dallo stesso Giannis: "Chiunque dica di no di fronte all’opportunità di giocare per i Chicago Bulls è un bugiardo: è una squadra che ha vinto diversi titoli NBA, per la quale ha giocato uno dei più grandi - se non il più forte talento di sempre. È una risposta che chiunque darebbe senza pensarci: tutti amerebbero giocare per Chicago".

Ad

qualificazione al Mondiale 2023 e poi Eurobasket 2022 che lo vedrà di scena anche a Milano con l'Italia, ha parlato ad una televisione di Chicago, quindi certamente è stato molto diplomatico, anche se di solito le superstar del suo calibro non sono così dirette. "Non si sa mai cosa può accadere, dove la vita ti può portare: forse un giorno potrei indossare la maglia dei Bulls, ma al momento sono legato ai Milwaukee Bucks", ha concluso Antetokounmpo, campione NBA 2021 coi Bucks e legatissimo alla franchigia del Wisconsin con cui darà di nuovo l'assalto al titolo nella stagione 2022-23. Certo, per ora è un Bucks, ma in futuro potrebbe anche spostarsi nella Windy City e indossare la canotta rossonera dei Bulls. Il campione di Sepolia, che sta preparando con la Grecia le sfide die poiche lo vedrà di scena anche acon l', ha parlato ad una televisione di, quindi certamente è stato molto diplomatico, anche se di solito le superstar del suo calibro non sono così dirette. "Non si sa mai cosa può accadere, dove la vita ti può portare: forse un giorno potrei indossare la maglia dei Bulls, ma al momento sono legato ai Milwaukee Bucks", ha concluso, campione NBA 2021 coie legatissimo alla franchigia del Wisconsin con cui darà di nuovo l'assalto al titolo nella stagione 2022-23. Certo, per ora è un, ma in futuro potrebbe anche spostarsi nellae indossare la canotta rossonera dei

NBA Il programma di Natale: spicca Mavs-Lakers, Doncic contro LeBron 5 ORE FA

Doncic: "Europei tosti con Giannis e Jokic, vogliamo vincere"

Europei 31 di Antetokounmpo in 20' contro la Spagna: che numeri 10/08/2022 A 15:59