La pallacanestro è un gioco sempre più globale. Lo si ripete da anni. E, per la prima volta nella storia, la conferma arriva anche da ESPN, che costruisce un podio interamente europeo nel classico ranking annuale di valutazione dei 100 giocatori più forti della NBA. Secondo il panel dei giornalisti selezionati per la votazione, è Giannis Antetokounmpo l'atleta d'Oltreoceano più dominante al momento: la star greca dei Milwaukee Bucks ha guadagnato una posizione rispetto alla classifica dello scorso anno, scalzando dal trono Kevin Durant, precipitato in ottava piazza.

Il podio si completa con il serbo Nikola Jokic, centro dei Denver Nuggets ed MVP delle ultime due regular-season, salito di quattro posizioni rispetto alla scorsa stagione, e con lo sloveno Luka Doncic, superstar dei Dallas Mavericks che ha invece guadagnato un posto nel confronto con il 2021-22. In maniera molto sorprendente, nessuno di questi tre giocatori ha raggiunto le semifinali di Eurobasket, torneo in cui partivano come grandi protagonisti e possibili MVP.

Joel Embiid, centro camerunese dei Philadelphia 76ers ma Steph Curry, al quinto posto, davanti a LeBron James, Jayson Tatum, il già citato Kevin Durant, Ja Morant e Devin Booker. La Top 5 prosegue con un altro giocatore straniero: al quarto posto si piazza, centro camerunese dei Philadelphia 76ers ma possibile nuova stella della nazionale francese grazie alla cittadinanza ottenuta quest'anno. Il primo giocatore statunitense della classifica è, al quinto posto, davanti a, il già citato

Paolo Banchero, prima scelta degli Orlando Magic al draft 2022, si infila già in 82esima posizione, mentre esce dalla Top 100 Danilo Gallinari, complice anche L'azzurro, prima scelta degli Orlando Magic al draft 2022, si infila già in, mentre esce dalla Top 100, complice anche l'infortunio al ginocchio sofferto in nazionale che lo costringerà a saltare l'intera stagione. L'anno scorso Gallo era 98esimo.

