NBA non si può mai stare tranquilli, soprattutto quando al centro delle voci c'è Kyrie Irving. Infatti, Sean Marks avrebbe dato piena libertà al giocatore di cercarsi una squadra con cui poter intavolare uno scambio, più precisamente un sign and trade. A due giorni dalla scadenza per esercitare o meno le opzioni nel contratto, i Nets escono allo scoperto e sostanzialmente "scaricano" il giocatore: visto quanto successo negli ultimi due anni tra infortuni, fughe non concordate, Covid e vaccini, Brooklyn non se la sente di legarsi a lungo termine con Irving al massimo salariale (5 anni garantiti per 245 milioni di dollari complessivi). Innon si può mai stare tranquilli, soprattutto quando al centro delle voci c'è. Infatti, dopo i rumors della scorsa settimana che parlavano di uno stallo nelle trattative per il rinnovo coi Brooklyn Nets , ora è arrivata una vera e propria bomba: secondo il report di Kristian Winfield del New York Daily News, la franchigia del presidenteavrebbe dato piena libertà al giocatore di cercarsi una squadra con cui poter intavolare uno scambio, più precisamente un. A due giorni dalla scadenza per esercitare o meno le opzioni nel contratto, iescono allo scoperto e sostanzialmente "scaricano" il giocatore: visto quanto successo negli ultimi due anni tra infortuni, fughe non concordate, Covid e vaccini,non se la sente di legarsi a lungo termine conal massimo salariale (5 anni garantiti per 245 milioni di dollari complessivi).

Ad

L'ex stella di Duke avrebbe indicato in Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, New York Knicks, Miami Heat, Philadelphia 76ers e Dallas Mavericks le sue destinazioni preferite ma Adrian Wojnarowski di ESPN ha fatto sapere che al momento soltanto i Lakers dell'ex compagno LeBron James sarebbero interessati a intavolare uno scambio. Il punto è che Brooklyn non è interessata ad alcun giocatore gialloviola, men che meno Russell Westbrook, chiaro favorito al cambio di maglia per questioni salariali. Volesse davvero andare a Los Angeles sponda gialloviola, Irving potrebbe anche decidere di firmare per l'eccezione salariale da 6 milioni per un anno, una volta divenuto free agent. Però a questo punto, se davvero i Nets hanno dato il via libera, non mancheranno le proposte, di Knicks e Heat in primis.

NBA Irving-Nets in stallo: Lakers, Clippers e Knicks in agguato 20/06/2022 A 16:17

L'intenzione chiara del presidente Sean Marks e del propietario Joe Tsai è quella di non essere ostaggio di nessun giocatore: sono pronti a perdere anche Kevin Durant, che secondo diverse voci in NBA potrebbe a sua volta chiedere di andare via se Irving lasciasse i bianconeri del Barclays Center. Dovesse davvero accadere, sarebbe finita con un nulla di fatto il grande esperimento Nets con Kyrie, KD e per un periodo anche James Harden. Però lato Nets, sarebbe un segnale importante quello di non cedere alle richieste di un giocatore, Irving, che negli ultimi tre anni ha giocato 107 partite saltandone ben 130.

Per quanto riguarda Durant, non ci sono ancora particolari suggestioni su un suo possibile addio, anche per un contratto enorme da 44 milioni di dollari per la prossima stagione che non è facile da pareggiare. Però qualcuno già sogna di vederlo con un altra maglia: infatti Damian Lillard sabato scorso ha postato sul suo profilo Instagram un'immagine, un fotomontaggio, di lui e KD insieme ai Portland Trail Blazers, ricomponendo la coppia che ha guidato Team USA alla medaglia d'oro alle ultime Olimpiadi di Tokyo.

Irving e il dito medio ai tifosi di Boston: "Ho risposto agli insulti"

NBA Irving coi Nets anche in casa: via l'obbligo di vaccino 24/03/2022 A 09:20