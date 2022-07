Orlando Magic, si chiude la Summer League di Las Vegas di Paolo Banchero. La franchigia della Florida ha deciso di "fermare" il talento di passaporto italiano e numero 1 del Draft NBA per dare spazio ad altri giocatori, dato che avevano visto a sufficienza per quanto concerne le doti dell'ex Duke, Jamahl Mosley. Dopo due partite da assoluto protagonista, entrambe vinte dagli, si chiude ladi Las Vegas di. La franchigia della Florida ha deciso di "fermare" il talento di passaporto italiano e numero 1 delper dare spazio ad altri giocatori, dato che avevano visto a sufficienza per quanto concerne le doti dell'ex Duke, autore di 20 punti, 5 rimbalzi e 6 assist di media nelle due sfide disputate . "Voglio dare agli altri ragazzi un’opportunità di giocare e farmi vedere cosa sono in grado di fare. Abbiamo già visto cosa Paolo è capace di fare. Guardando video assieme, sta osservando con particolare attenzione questi aspetti. Mi spiega quello che vede in campo. Sono solo due partite ma guardando quei filmati capisci quanto lui stia memorizzando questi concetti", ha dichiarato coach

Paolo Banchero con gli Orlando Magic in Summer League Credit Foto Getty Images

Ovviamente d'accordo Paolo sulla scelta di chiudere in anticipo l'esperienza a Las Vegas: "Mi hanno suggerito cosa fosse meglio per me e io non ho avuto nulla da ridire. Sono contento di come ho giocato e loro pure. C’è ancora moltissimo da migliorare. Nella seconda partita ho avuto un sacco di palle perse. Posso trovare ancora una forma migliore. Credo comunque di aver fatto un buon lavoro e che il tempo passato qui a Las Vegas mi abbia aiutato molto come giocatore di pallacanestro". Con Banchero, i Magic hanno fermato anche altri due elementi come RJ Hampton e Admiral Schofield, ragazzi già nel roster di Orlando. Soprattutto è saltata l'attesa sfida in programma la scorsa notte tra Paolo e Chet Holmgren, numero 2 del Draft: per la cronaca il successo è andato agli Oklahoma City Thunder per 84-81 con 16 punti, 10 rimbalzi e 2 stoppate dell'unicorno da Gonzaga, ben affiancato dall'australiano Josh Giddey, protagonista con 12 punti, 7 rimbalzi e 8 assist.

Alessandro Pajola coi Dallas Mavericks: 83-82 contro gli Utah Jazz guidati dal gigante Tacko Fall, 12 punti con 15 rimbalzi e 3 stoppate. Nella notte è sceso in campo anchecoi seconda gara per il playmaker della Virtus Bologna che parte in quintetto e chiude con 3 punti, 1 rimbalzo, 2 assist, 2 recuperi e 2 palle perse tirando 1 su 2 ai liberi in circa 19' nella sconfitta percontro gliguidati dal gigante, 12 punti con 15 rimbalzi e 3 stoppate.

