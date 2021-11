Vincono i Brooklyn Nets, che battono gli Atlanta Hawks per 117-108. E lo fanno grazie ad un Kevin Durant perfetto, autore di 32 punti, ma anche grazie a James Harden, che con 16 punti e 11 assist piazza una doppia doppia decisiva. Per gli Hawks quarto ko stagionale e per Danilo Gallinari solo sette punti all’attivo. Cadono i Chicago Bulls, alla seconda sconfitta stagionale, e lo fanno con i Philadelphia 76ers per 103-98. Sixers che, così, affiancano proprio i Bulls in classifica e lo fanno grazie ai 22 punti di Seth Curry, ma soprattutto grazie a un primo quarto dominato. Successivamente Philadelphia ha dovuto evitare la rimonta di Chicago, cui non sono bastati i 37 punti di DeMar DeRozan.

Non rallentano i Golden State Warriors che battono gli Charlotte Hornets 114-92 e conquistano il sesto successo stagionale. Vittoria netta, ma che arriva nel secondo tempo, quando i californiani cambiano ritmo e piazzano un parziale di 61-40. Miglior marcatore Miles Bridges per gli Hornets, mentre in casa GSW ci sono i 31 di Jordan Poole (con 7 triple), mentre Steph Curry sfiora la tripla doppia con 15 punti, 9 assist e 8 rimbalzi. Quinto successo consecutivo per i Toronto Raptors che battono i Washington Wizards per 100-109. Dopo un avvio fulmineo inciampano nuovamente i Wizards e lo fanno sotto i colpi di Fred VanVleet, autore di 33 punti.

Ad

NBA Pippen contro The Last Dance: "Jordan sul piedistallo, e noi?" UN GIORNO FA

Brutto stop per I New York Knicks che cadono 111-98 sul campo degli Indiana Pacers, che così trovano la seconda vittoria consecutiva e la terza stagionale. Decisivi il primo e l’ultimo quarto, dove i Pacers hanno dominato, e fondamentale Myles Turner che chiude con 25 punti e 13 rimbalzi. In casa Knicks non basta la doppia doppia (18 punti, 14 rimbalzi) di Julius Randle a evitare il ko. Sono i Memphis Grizzlies a vincere il big match della Western Conference imponendosi sui Denver Nuggets per 108-106. Match deciso dalla tripla di Desmond Bane a un minuto e poco più dalla fine, con Memphis che chiude con sei uomini in doppia cifra. Denver che, invece, si affida a Jokic (34 punti) e Barton (26), ma non basta.

Vittoria di strettissima misura per i Dallas Mavericks che superano i San Antonio Spurs 108-109. Non basta agli Spurs la tripla di Walker quasi allo scadere contro una Dallas che manda tre giocatori oltre i venti punti segnati e con Jalen Brunson (31 punti, 10 rimbalzi) e Luka Doncic (23 punti, 12 rimbalzi) in doppia doppia. Sono i Boston Celtics a vincere la sfida da bassifondi nella Eastern Conference contro gli Orlando Magic per 79-92. Miglior marcatore Jaylen Brown con 28 punti, mentre Al Horford chiude con una doppia doppia da 12 punti e 12 rimbalzi.

Negli altri match di giornata, infine, vittorie per i Cleveland Cavaliers che superano i Portland Trail Blazers per 107-104, per i Los Angeles Clippers che espugnano il campo dei Minnesota Timberwolves 115-126, e per i Sacramento Kings che battono nettamente i New Orleans Pelicans per 112-99.

I risultati della notte

Orlando Magic – Boston Celtics 79-92

Indiana Pacers – New York Knicks 111-98

Washington Wizards – Toronto Raptors 100-109

Cleveland Cavaliers – Portland Trail Blazers 107-104

Philadelphia 76ers – Chicago Bulls 103-98

Brooklyn Nets – Atlanta Hawks 117-108

Minnesota Timberwolves – Los Angeles Clippers 115-126

Memphis Grizzlies – Denver Nuggets 108-106

San Antonio Spurs – Dallas Mavericks 108-109

Golden State Warriors – Charlotte Hornets 114-92

Sacramento Kings – New Orleans Pelicans 112-99

Melo Anthony: "Stoppate e rubate? Difendo per la squadra"

NBA Le 5 curiosità della notte che vi siete persi UN GIORNO FA