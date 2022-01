I Boston Celtics firmano il colpaccio, espugnando la tana dei Phoenix Suns per 123-108: crolla in casa la seconda forza a Ovest sotto i colpi di Jaelyn Brown e Marcus Smart (24 punti a testa) e la tripla doppia di Robert Williams (10 punti, 11 rimbalzi, 10 assist), mentre ai padroni di casa non sono bastati Devin Booker (22) e Cameron Johnson (20).

I Chicago Bulls battono gli Indiana Pacers per 108-106 in un incontro punto a punto e risolto soltanto nel finale per merito di DeMar DeRozan (28 punti), Coby White (24) e Nikola Vucevic (15 punti e addirittura 16 rimbalzi) contro Caris LeVert (27) e Domantas Sabonis (24 punti e 14 rimbalzi): grazie a questo successo i Bulls restano al comando a Est. Miami non ha avuto problemi a giganteggiare contro gli Houston Rockets: show già nel primo periodo e trionfo per 120-110 grazie a un vertiginoso Jimmy Butler da 37 punti.

LeBron James è semplice maestoso e mette a segno addirittura 43 punti (con 14 rimbalzi) per trascinare i suoi Los Angeles Lakers verso la vittoria in trasferta contro i Portland Blazers: 139-106, Ben McLemore (28) e Damian Lillard (18) si sono dovuti inchinare al cospetto del prescelto. Gli Utah Jazz sbancano Minnesota per 120-108, trascinati da un mostruoso Donovan Mitchell (39 punti), abile a imporsi nella sfida con Anthony Edwards (26) e Malik Beasley (22).

Tutto facile per i Dallas Mavericks, che spaccano la contesa con i Sacramento Kings tra secondo e terzo quarto, trionfando per 112-96: si mettono in luce Kristaps Porzingis (24 punti) e Jalen Brunson (23), abili a imporsi contro Tyrese Haliburton (17) e compagni. Sorprende il successo degli Atlanta Hawks contro i Cleveland Cavaliers: 121-118 lanciato da un maestoso Trae Young (35 punti), supportato da Clin Capela (18 punti, 23 rimbalzi) contro la franchigia guidata da Kevin Love (35 punti).

Toronto ha sovvertito il pronostico della vigilia contro i Los Angeles Clippers, imponendosi in trasferta per 116-108 grazie a un imperiale quarto finale (parziale di 34-21): impressionante prestazione di Fred VanVleet (31 punti), OG Anunoby (26) e Pascal Siakam (25) contro Marcus Morris (20) e compagni. Soltanto una partita non supera i 100 punti per squadra: Oklahoma regola i New York Knicks per 95-80 (23 punti di Shai Gilgeous-Alexander). Bel sigillo dei Memphis Grizzlies in casa dei San Antonio Spurs: 118-105, in evidenza soprattutto Ja Morant (30 punti).

I risultati della notte

Phoenix Suns-Boston Celtics 108-123

Chicago Bulls-Indiana Pacers 108-106

Dallas Mavericks-Sacramento Kings 112-96

Miami Heat-Houston Rockets 120-110

Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers 121-118

Los Angeles Clippers-Toronto Raptors 108-116

San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies 105-118

New York Knicks-Oklahoma City Thunder 80-95

Minnesota Timberwolves-Utah Jazz 108-120

Portland Blazers-Los Angeles Lakers 106-139

