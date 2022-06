NBA Finals 2022: questa notte, Golden State Warriors e Boston Celtics. I campioni della Western Conference arrivano alla sesta finale in otto anni, come i Bulls di Michael Jordan negli anni '90, mentre i Celtics tornano alle Finals, numero 22 della loro storia, per la prima volta dal 2010 e vanno a caccia del 18esimo titolo. Ci siamo, è il giorno del via delle: questa notte, tra giovedì 2 e venerdì 3 giugno alle 3 ora italiana , al Chase Center di San Francisco va in scena gara 1 fra. I campioni della Western Conference arrivano alla sesta finale in otto anni, come i Bulls di Michael Jordan negli anni '90, mentre i Celtics tornano alle Finals, numero 22 della loro storia, per la prima volta dal 2010 e vanno a caccia del 18esimo titolo.

L'Est che più Est non ci sia, ovvero Boston, contro l'Ovest che Ovest non possa esserci, ovvero Golden State, meglio ancora San Francisco, la Bay Area. Due mondi diversi ma allo stesso tempo due dinastie NBA capaci di reinventarsi e ripartire tra una serie di successi e un'altra. Nel 2020 i Warriors chiusero col peggior record della regular season e ora sono di nuovo a giocarsi il titolo con lo stesso nucleo con cui vinsero nel 2015, ovvero Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green e coach Steve Kerr. Invece Boston è riuscita a fare per la prima volta questo gran passo dopo essersi fermata due volte in era recente alla finale dell'Est col gruppo composto da Jayson Tatum, Jaylen Brown, Marcus Smart e Al Horford, con Ime Udoka debuttante in panchina (dall'alto osserva Brad Stevens).

In stagione regolare hanno vinto una gara a testa: 111-107 per i Warriors a Boston, pur senza Thompson e Poole (57 punti combinati di Curry e Wiggins), 110-88 dei Celtics al Chase center con 52 punti della coppia Tatum-Brown, e Curry infortunatosi alla caviglia dopo un contatto con Smart (Steph fuori fino a fine regular season).

Golden State Warriors (53-29, 12-4 nei playoff)

Golden State Warriors tornano alle Finals nel 2022, dopo due anni "di pausa" in cui Thompson è stato assente ma dove Kevin Durant. Tutto ruota attorno all'asse Curry-Green, per strada hanno trovato il talento abbagliante di Jordan Poole, sono riusciti a far diventare Andrew Wiggins un perfetto gregario sui due lati del campo, e hanno trovato risorse da chiunque nella rotazione, dai veterani Porter Jr., Bjelica e Iguodala, ai giovani Kuminga, Moody e Lee, senza dimenticare l'impatto soprattutto in difesa e a rimbalzo di Looney e Gary Payton II. Dopo le cinque finali consecutive tra il 2015 e il 2019, con tre titoli, itornano allenel 2022, dopo due anni "di pausa" in cuiè stato assente ma dove Steve Kerr e gli altri hanno continuato a lavorare inserendo forze fresche e assemblando un nuovo sistema senza più un fuoriclasse come. Tutto ruota attorno all'asse, per strada hanno trovato il talento abbagliante di, sono riusciti a far diventareun perfetto gregario sui due lati del campo, e hanno trovato risorse da chiunque nella rotazione, dai veterani, ai giovani, senza dimenticare l'impatto soprattutto in difesa e a rimbalzo di

sistema" e la "cultura" degli Warriors hanno pagato ancora una volta, anche aspettando Klay Thompson , e pure incassando l'addio di Durant. Ora la missione è chiara: riportare il Larry O'Brien Trophy nella Baia. Che tornassero a questo punto non era scontato, anzi, ma il "" e la "" deglihanno pagato ancora una volta, anche aspettando per quasi 1000 giorni dopo due terribili infortuni , e pure incassando l'addio di. Ora la missione è chiara: riportare ilnella Baia.

Boston Celtics (51-31, 12-6 nei playoff)

Celtics che al 22 gennaio avevano un record negativo, 23-24, e qualcuno parlava di fallimento, di cacciare Udoka e di scambiare Jaylen Brown perchè la coppia con Tatum non funzionava. Da lì sono semplicemente stati la miglior squadra NBA, hanno vinto 28 delle ultime 35 gare di regular season e nei playoff hanno eliminato i Nets di Durant e Irving, i Bucks di Miami Heat di Jimmy Butler, numeri 1 a Est. Questo gruppo, assemblato da Danny Ainge e plasmato negli anni da Brad Stevens, Se Golden State non doveva teoricamente essere a queste Finals, meno ancora lo dovevano essere iche al 22 gennaio avevano un record negativo,, e qualcuno parlava di fallimento, di cacciaree di scambiareperchè la coppia connon funzionava. Da lì sono semplicemente stati la, hanno vinto 28 delle ultime 35 gare di regular season e nei playoff hanno eliminato idi, idi Giannis Antetokounmpo e idi, numeri 1 a Est. Questo gruppo, assemblato dae plasmato negli anni da con Ime Udoka al timone sembra aver raggiunto la maturità e pare pronto a dare l'assalto al titolo, seppur sia alla prima finale: sarebbe il numero 18 della storia dei Celtics.

Tatum e Brown sono i due campioni che vanno in copertina, ma non vanno certo dimenticati il veteranissimo Al Horford, rigenerato in questi playoff dopo due stagioni in cui pareva un ex giocatore, e Marcus Smart, da sempre l'anima e il cuore di questi Celtics, il "Draymond Green biancoverde", Grant Williams a Derrick White passando per Payton Pritchard e Daniel Theis, anche se molto passerà da Robert Williams III, il giovane centro che può cambiare i destini della serie col suo impatto sotto i due canestri, anche se fragile fisicamente. sono i due campioni che vanno in copertina, ma non vanno certo dimenticati il veteranissimo, rigenerato in questi playoff dopo due stagioni in cui pareva un ex giocatore, e, da sempre l'anima e il cuore di questi Celtics, il "", premiato con merito "Difensore dell'Anno" . Attorno un gruppo di giovani specialisti pronti a dare tutto, dapassando per, anche se molto passerà da, il giovane centro che può cambiare i destini della serie col suo impatto sotto i due canestri, anche se fragile fisicamente.

Le chiavi della serie

Pur con un'enorme quantità di talento offensivo, Curry e Tatum su tutti, ma non solo, si affrontano le due migliori difese per rating della regular season, cosa che non accadeva dal 1996 tra Bulls e Seattle Sonics. Boston è squadra molto fisica, muscolosa, anche sugli esterni, mobile e in grado di cambiare tanto e bene sui pick and roll, imprescindibile per provare a spezzare il flusso dell'attacco Warriors, in queste Finals senza più un fenomeno negli isolamenti come Durant in grado di levare le castagne dal fuoco. Appunto Golden State gioca di letture con un movimento vorticoso di uomini e palla, con tagli, blocchi sul lato debole e l'incredibile capacità di Draymond Green di passare la palla e sfruttare i raddoppi che spesso vengono portati su Curry, il miglior tiratore della storia.

Tiro da tre e palle perse, queste le chiavi per entrambe le squadre. Per il tipo di gioco che hanno, a ritmo altissimo, tanti passaggi e pochi palleggi (28.3 assist di media nei playoff, secondo numero di sempre, ndr), gli Warriors hanno la tendenza a perdere palla: viaggiano a 15 perse di media per 16 punti degli avversari, che nelle 4 sconfitte diventano 16 per 21 punti. Vale anche per Boston: nella sola serie con Miami Tatum e Brown hanno perso 56 palloni! I Celtics sono 12-2 quando stanno sotto le 15 perse, 0-4 quando vanno oltre.

Poi appunto le triple. Golden State è chiaramente la squadra che ha cambiato la storia del gioco nello scorso decennio grazie agli Splash Brothers e inevitabilmente il tiro da fuori incide parecchio: in stagione sono 20-1 quando segnano almeno 17 bombe, praticamente imbattibili, mentre sono 5-13 quando ne segnano meno di 11. In finale si trovano di fronte la miglior difesa contro il tiro da tre visto che Boston ha concesso appena il 34% in stagione, diventato 32% ai playoff, comunque numeri importanti.

Celtics, dovranno provare a imporre il proprio ritmo in attacco, abbassando la velocità, cercando di innescare gli isolamenti di Tatum e Brown, e da questi generare raddoppi per conclusioni con spazio dei vari Smart, Grant Williams, Horford e White. Il problema in questa stagione di Boston è il "crunch time", ovvero i finali di partita: è risultata 29esima con un record di 13-22 nelle gare entro i 5 punti di scarto negli ultimi 5'. Questo rischia di diventare un problema contro una difesa, quella dei Warriors, con un vecchio volpone come Green a dirigerla, soprattutto per un giocatore come Tatum che tende a prendere tiri molto difficili e fuori equilibrio ( Parlando inoltre dei, dovranno provare a imporre il proprio ritmo in attacco, abbassando la velocità, cercando di innescare gli isolamenti di, e da questi generare raddoppi per conclusioni con spazio dei vari. Il problema in questa stagione di Boston è il "", ovvero i finali di partita: è risultata 29esima con un record di 13-22 nelle gare entro i 5 punti di scarto negli ultimi 5'. Questo rischia di diventare un problema contro una difesa, quella dei, con un vecchio volpone comea dirigerla, soprattutto per un giocatore comeche tende a prendere tiri molto difficili e fuori equilibrio ( in questo ha seguito moltissimo l'idolo Kobe Bryant, ndr ).

Infine i fattori esperienza e stanchezza. Il roster dei Warriors conta 123 gare di finale, sono 0 invece per i Celtics, una differenza che non si vedeva dal 134 dei Bulls contro i Jazz nelle Finals del 1997. E poi non va sottolineato il fatto che Boston viene da due serie di fila terminate a gara 7, ha una rotazione più ridotta (7-8 giocatori) e due elementi decisivi come Smart e Robert Williams non al meglio della condizione. Viceversa Golden State sembra aver recuperato al massimo le sue stelle, anche Porter JR., Iguodala e Payton III pare siano arruolabili per le Finals, e come detto Steve Kerr ha trovato risorse da chiunque, pure dalle matricole Kuminga e Moody.

Il pronostico: 4-3 Warriors

Per esperienza a questo livello, lunghezza del roster, star power e il fattore campo (9-0 in questi playoff, ndr), i Golden State Warriors partono leggermente favoriti, e sono spinti dalla voglia di tornare sul trono della NBA. Dall'altra parte però c'è l'entusiasmo di una squadra che da febbraio letteralmente vola, in trasferta è 7-2 nei playoff e viene da due serie vinte a gara 7, per cui ha dimostrato di essere un osso durissimo da rodere, senza dimenticare che i Celtics sono gli unici ad avere un record positivo contro gli Warriors dal 2014-15 (era Steve Kerr). Si annuncia un confronto bellissimo ed equilibrato, anche se forse gli Warriors hanno quel briciolo di vantaggio per prendersi il Larry O'Brien Trophy.

