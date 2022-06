Draft NBA 2022. Non soltanto per Paolo Banchero, che si prende Gabriele Procida e Matteo Spagnolo, gli altri due gioielli di casa nostra presenti nell'elenco tra i papabili per una chiamata. Ed entrambi vengono selezionati al secondo giro, indicati dalla voce di Mark Tatum, il vice del commissioner Adam Silver che si occupa propio delle pick dalla 31 alla 60: Procida viene scelto alla 36 assoluta per i Detroit Pistons (scelta nominalmente fatta da Portland ma girata in uno scambio con Jerami Grant, fratello del Jerian visto a Milano), mentre Spagnolo viene chiamato alla 50 dai Minnesota Timberwolves. C'è tanta Italia al Barclays Center di Brooklyn per il. Non soltanto per, che si prende la copertina come numero 1 assoluta per gli Orlando Magic , ma anche per, gli altri due gioielli di casa nostra presenti nell'elenco tra i papabili per una chiamata. Ed entrambi vengono selezionati al secondo giro, indicati dalla voce di Mark Tatum, il vice del commissioner Adam Silver che si occupa propio delle pick dalla 31 alla 60:viene scelto allaassoluta per i(scelta nominalmente fatta da Portland ma girata in uno scambio con Jerami Grant, fratello del Jerian visto a Milano), mentreviene chiamato alladai

Gabriele Procida e Matteo Spagnolo al Draft NBA 2022 Credit Foto Getty Images

Procida, comasco di Lipomo, classe 2002, cresciuto nelle giovanili di Cantù con cui ha debuttato in Serie A, nell'ultima stagione ha giocato alla Fortitudo Bologna mostrando lampi di atletismo che hanno rapito gli occhi degli scout NBA. Le sue quotazioni sono schizzate dopo i test alla Combine di Chicago per le doti fisiche, le leve lunghe e il buon tocco dall'arco: si pensava potesse salire fino alla 44 e invece i Pistons hanno deciso di investire la pick 36 per lui, un segno di fiducia da parte di una franchigia che pare avere un futuro brillante vista la presenza di Cade Cunningham, numero 1 al Draft 2021, e le scelte di Jaden Ivey e Jalen Duren in questo Draft. A Detroit è passato senza particolari fortune Gigi Datome, ma questi Pistons sono ben altra cosa, almeno lo speriamo per Gabriele.

Quotazioni in rialzo anche per Spagnolo, il gioiello brindisino del 2003, un predestinato che ha giocato già per Stella Azzurra e Real Madrid, prima di incantare nell'ultimo campionato con la Vanoli Cremona. La guardia è stata scelta alla 50 assoluta dai Minnesota Timberwolves, lui che veniva indicato ai margini del Draft o addirittura fuori: è un prospetto ben diverso rispetto a Procida, meno esplosivo e atletico seppur molto tecnico, con personalità e istinti innati per segnare e passare la palla. I Timberwolves lo lasceranno crescere ancora in Europa anche perchè il suo cartellino è di proprietà del Real Madrid che deciderà per il meglio del talento cresciuto nel suo vivaio.

Anche Procida non dovrebbe fare subito il salto negli Stati Uniti: sarebbe più indicata anche per lui un'altra esperienza in Europa, magari con un club che milita nelle coppe per confrontarsi con un livello più alto e vario rispetto alla Serie A. Negli ultimi giorni si è parlato di un interessamento dell'Alba Berlino, in generale anche i Pistons non sembrano così desiderosi di averlo subito nel loro roster.

