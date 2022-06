Stephen Curry è un campionissimo, non solo del basket, ma dello sport in generale degli ultimi 15 anni. Tutti abbiamo ancora negli occhi la prestazione leggendaria di Golden State Warriors e il 2-2 nelle serie contro i Celtics. E alla vigilia di gara 5, Steve Kerr paragona la sua stella ad un altro fuoriclasse dello sport: "Mi ricorda Roger Federer". è un campionissimo, non solo del basket, ma dello sport in generale degli ultimi 15 anni. Tutti abbiamo ancora negli occhi la prestazione leggendaria di gara 4 delle NBA Finals, 43 punti al Garden di Boston per firmare il successo deie ilnelle serie contro i Celtics. E alla vigilia di in programma nella notte fra lunedì e martedì , coachparagona la sua stella ad un altro fuoriclasse dello sport: "Mi ricorda".

Ad

L'allenatore di Golden State, che da giocatore ha avuto l'opportunità di dividere il parquet con fenomeni e leader del calibro di Michael Jordan e Tim Duncan, spiega l'affiancamento con l'ex numero 1 del tennis: "C'è una cosa che unisce questi due grandi campioni, e anche altri: la gioia con cui affrontano la routine del loro lavoro quotidiano. Steph è così: un metronomo, ogni giorno il suo lavoro è lo stesso - sala pesi, tiri, allenamento, video - ma fa tutto sempre con grande gioia, perché ama il processo che porta poi alle vittorie. C'è disciplina e c'è anche passione, unite". Lo stesso Curry, divertito, ha detto: "Voglio una lista di tutti i grandi a cui mi ha paragonato: una volta è Tim Duncan, un'altra Federer...".

NBA Leggendario Curry, Road Warriors e le altre storie di gara 4 11/06/2022 A 08:10

Coach Steve Kerr paragona Stephen Curry a Roger Federer Credit Foto Eurosport

I due campioni, Curry e Federer, hanno avuto l'occasione di incontrarsi nel 2017 a Shanghai, quando gli Warriors erano in una tournèe in Cina. Proprio Kerr ricorda un aneddoto: "Draymond Green gli chiese: 'Ma come fai a continuare a giocare in questo modo dopo 20 anni?'. La sua risposta fu semplicissima: 'Amo la mia routine quotidiana', disse. 'Mi alzo, preparo la colazione ai miei figli, li accompagno a scuola, vado ad allenarmi e continuo ad amare la competizione. E ogni giorno, quando mi addormento, penso a che giornata meravigliosa ho appena vissuto'. Ecco, con queste parole Federer mi ha ricordato proprio l'approccio alla vita e alla sua professione di Curry".

Curry: "Ora lo posso dire: sono il miglior tiratore di sempre"

NBA Curry rassicura i Warriors: "La caviglia? Giocherò gara 4" 09/06/2022 A 14:26