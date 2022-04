La miglior stagione di sempre dei Memphis Grizzlies, con 56 vittorie in 82 partite e il secondo posto assoluto nella Western Conference, è impreziosita dal traguardo personale di Ja Morant a cui la NBA ha assegnato il premio di "Most Improved Player", il giocatore "più migliorato". La spettacolare guardia del South Carolina ha battuto la concorrenza di Dejounte Murray dei San Antonio Spurs e di Darius Garland dei Cleveland Cavaliers, quarto è Jordan Poole degli Warriors mentre quinto è il compagno di reparto ai Grizzlies Desmond Bane. Inoltre Ja Morant è il primo di sempre a centrare la doppietta con il "Rookie of the Year", conquistato nel 2020.

"E' assolutamente un grande momento. Questo premio va a me, ma credo sia frutto di uno sforzo di tuta la squadra", ha detto Ja Morant, reduce da una stagione da All Star a 27.4 punti di media a partita con 6.7 assist, 5.7 rimbalzi e il 34% da tre in 33.1 minuti di campo (nel 2020-21 ha viaggiato a 19 punti, 4 rimbalzi e 7.4 assist col 30% dall'arco). A livello di votazioni Ja ha vinto con pieno merito, ottenendo 221 punti complessivi e 38 voti di primo posto, davanti ai 183 di Murray (20 primi posti) e ai 178 di Garland (11 primi posti), mentre ha fatto un po' scalpore la presenza fuori dal podio di Jordan Poole dei Warriors, 131 punti con 15 voti di primo posto.

Come detto, il compagno di squadra Desmond Bane ha chiuso al quinto posto nella corsa al riconoscimento, e ha deciso di fare una sorpresa proprio a Morant, facendogli trovare a casa sua in cucina il premio: "È tuo, te lo meriti". "Voglio farvi vedere che tipo di persona e che uomo è Ja Morant", ha detto Bane, a conferma della grande unità che c'è all'interno dei Memphis Grizzlies, più volte dimostrata anche durante la stagione.

