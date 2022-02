Tanto tuonò che piovve, si dice in questi casi. Le voci si rincorrevano da giorni, nelle ultime ore sono diventate ancor più insistenti e ad un paio d'ore dalla deadline del mercato degli scambi NBA la bomba è scoppiata:lascia ie passa ai, percorso inverso per, da mesi separato in casa a, desideroso di cambiare aria e finora mai sceso in campo in questa stagione. Come riportato da varie fonti, ESPN e The Athletic in primis, la volontà delera quella di lasciare idopo aver fatto di tutto per arrivarci poco più di un anno fa da, e ha ragiunto la franchigia gestita da, quello che era il suo presidente operativo già agli