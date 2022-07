James Harden rinnova con i Philadelphia 76ers in una mossa win-win sul breve periodo per entrambe le parti in causa. Il Barba ha rinunciato alla sua player-option da 47.4 milioni di dollari per la prossima stagione e ha trovato un nuovo accordo biennale da 68.6 milioni complessivi. Harden guadagnerà 33 milioni il prossimo anno e avrà un'altra opzione a suo favore per rinegoziare un ulteriore contratto al termine della stagione.

La mossa permetterà ai Sixers di avere maggior flessibilità salariale sul mercato per rinforzare il supporting-cast attorno a lui e a Joel Embiid. Phila, eliminata in semifinale di Conference per la quarta volta negli ultimi cinque anni, ha già piazzato le prime mosse firmando PJ Tucker e Danuel House tramite la midlevel e biannual exception, e ha aggiunto De'Anthony Melton scambiando l'infortunato Danny Green con i Memphis Grizzlies.

Ad

Secondo quanto riportato da Marc Stein, la situazione potrebbe però peggiorare al termine della prossima stagione, quando Harden potrebbe chiedere ai Sixers un rinnovo quinquennale al massimo salariale, e gravare così per i successivi cinque anni in maniera pesante sul monte stipendi.

NBA Pajola: "NBA? Non è un assillo, ma se capita l'occasione..." IERI A 12:46

Zion Williamson: “Quanto amore dall'Europa! In NBA voglio vincere"

NBA Nowitzki: "Dopo 21 anni in NBA, oggi non riesco quasi più a muovermi" 20/07/2022 A 10:09