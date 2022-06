Si è conclusa la sfortunata esperienza di John Wall con gli Housto Rockets. Arrivato nell'autunno 2020 in cambio di Russell Westbrook, non ha quasi mai giocato ed è fermo addirittura dall'aprile 2021, dopo di che la franchigia ha deciso di tenerlo seduto in attesa di uno scambio che non è mai arrivato visto il suo salario enorme. Alla fine, secondo quanto ricostruito da ESPN, Wall e i Rockets si sono accordati per risolvere l'accordo sull'ultimo anno del suo contratto: l'ex Wizards ha lasciato sul tavolo 6.5 milioni del suo salario da oltre 47 milioni (!) pur di diventare free agent.

Ad

Quei soldi comunque non li perderà ma sono quelli che riceverà dai Los Angeles Clippers per la prossima stagione 2022-23, quelli della mid-level exception nel salary cap. Infatti, sempre ESPN riporta che John Wall ha già deciso di andare ai Clippers e provare l'assalto al titolo NBA 2023 al fianco di Kawhi Leonard e Paul George. I dubbi sull'ex stella di Kentucky riguardano ovviamente la salute e la forma fisica, essendo fermo da un anno e mezzo, ma il talento non è in discussione visto che il ragazzo non ha ancora compiuto 32 anni e in carriera vanta 5 convocazioni all'All Star Game consecutive tra il 2014 e il 2018.

NBA Clamoroso a Brooklyn: Irving fa dietrofront e resta ai Nets UN' ORA FA

Banchero: "Prima scelta? Non è un sogno, è pazzia!"

NBA Non solo Banchero: Holmgren, Smith e tutte le scelte del Draft 24/06/2022 A 03:16