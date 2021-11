Nikola Jokic la scorsa notte a Denver, dove Markieff Morris che un secondo prima lo aveva colpito con una sorta di spallata nel fianco sinistro mentre stava palleggiando a metà campo con ancora 2:39 da giocare e il punteggio in sicurezza sul 111-94 per Denver. Un'aggressione in piena regola, alle spalle. Non ci sono molti altri modi per definire quanto fatto dala scorsa notte a Denver, dove i suoi Nuggets hanno battuto 113-96 i Miami Heat : il serbo ha voluto vendicarsi con un bruttissimo colpo alle spalle diche un secondo prima lo aveva colpito con una sorta di spallata nel fianco sinistro mentre stava palleggiando a metà campo con ancora 2:39 da giocare e il punteggio in sicurezza sul 111-94 per Denver.

Ad

Quella di Morris è stata l'ennesima "porcheria" di un giocatore tradizionalmente "sporco", ma la reazione di Jokic non è per nulla giustificabile, anche perchè ha scatenato una rissa, con Jimmy Butler tra i protagonisti, e soprattutto ha rischiato di far molto male a Morris. "Giocata sporca e pericolosa. Morris ha commesso un semplice fallo per fermare la transizione a metà campo, forse andando con la spalla ci ha messo un poco di più ma nulla di grave. Quello che ha fatto poi Jokic non ha alcuna giustificazione", le parole di Erik Spoelstra, coach dei Miami Heat.

NBA Le 5 curiosità della notte che vi siete persi UN' ORA FA

A fine gara sono arrivate anche le scuse di Jokic: "Una cosa stupida da fare, mi dispiace moltissimo. Non avrei dovuto reagire in quel modo, l’ho fatto per proteggermi dopo il fallo (di Morris, ndr) che penso sia stato abbastanza scorretto... ho visto le immagini, ho visto la sua testa andare all’indietro... non ci sono parole, è stato un brutto episodio e mi dispiace". Intanto sui social arriva il tweet di Marcus Morris in "difesa" del gemello Markieff che si è "segnato" l'episodio: attenzione, anche Jokic ha dei fratelli pronti all'azione...

NBA Steph Curry illegale con 50 punti, bene i Bulls e Knicks 2 ORE FA