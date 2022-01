Basket

Basket, NBA: Klay Thompson: "Notte indimenticabile, ne è valsa la pena"

BASKET, NBA - "Non dimenticherò mai questa serata. Non direi che è stato come vincere un titolo, ma ci è andato decisamente vicino". Parole di Klay Thompson, tornato sul parquet questa notte per i Golden State Warriors contro i Cleveland Cavaliers al Chase Center di San Francisco dopo quasi 1000 giorni di assenza per infortunio, 941 per la precisione.

00:02:34, 33 minuti fa