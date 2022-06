Si potrebbe riassumere le ultime frenetiche ore con l'espressione "tanto rumore per nulla"... Quelle che hanno vissuto gli appassionati NBA e in particolare i tifosi dei Brooklyn Nets che, dopo aver pensato di poter perdere in un solo colpo sia Kyrie Irving, sia Kevin Durant, ora possono stare più tranquilli. Infatti, secondo il report di The Athletic, Irving ha deciso di esercitare l'opzione contrattuale da 36.5 milioni di dollari e di restare a Brooklyn per la stagione 2022-23: nei prossimi mesi Kyrie potrà trattare un'eventuale rinnovo, altrimenti la prossima estate sarà free agent senza alcuna restrizione.

Kyrie Irving, come riporta proprio The Athletic. La decisione dell'ex Duke cancella in un sol colpo anche Joe Tsai. "Le persone normali fanno andare avanti il mondo, ma quelli che osano essere diversi ci portano nel domani. Ho preso la mia decisione di fare opt-in. Ci vediamo in autunno", firmato, come riporta proprio The Athletic. La decisione dell'ex Duke cancella in un sol colpo anche i rumors che davano anche Kevin Durant pronto a lasciare i Nets in caso la guardia avesse fatto le valigie per cambiare aria. Niente di tutto questo, i due saranno ancora protagonisti al Barclays Center per dare l'assalto a quel titolo che per ora resta una chimera, visto che hanno vinto soltanto una serie di playoff - al primo turno 2021 contro Boston -, nel loro percorso assieme nella franchigia di

Dietro la decisione di Irving di restare potrebbe anche essere la constatazione che, secondo ESPN, soltanto i Los Angeles Lakers avrebbero manifestato l'intenzione vera di intavolare uno scambio per prenderlo. Una trade che però non interessava minimamente ai Brooklyn Nets dato che i gialloviola non avevano giocatori interessanti e nemmeno prime scelte al Draft da dare in cambio, a maggior ragione il contrattone di Russell Westbrook, da mesi ormai scaricato dagli stessi Lakers.

