La maglia dei Toronto Raptors della stagione 1998-1999 è stata designata come “All-Time NBA Jersey”: è quanto è stato votato dai fan europei e dai panelist riguardo la seconda categoria dell’NBA 75 Euro Vote. La maglia è stata scelta tra una selezione delle jersey più iconiche della storia dell’NBA preselezionate da un panel di media, influencer e celebrità europee. Dopo una settimana di votazioni, la jersey della stagione 1998-1999 dei Toronto Raptors ha ottenuto il 18.8% del totale di voti, seguita poi dalla maglia dei Chicago Bulls della stagione 1995-1996 (14.1%). Il voto dei fan valeva per il 50% del risultato mentre il voto dei panelist per il restante 50%.

Ad

Qui sotto la ripartizione finale dei voti:

NBA Le 5 curiosità della notte che vi siete persi UN' ORA FA

1. Maglia dei Toronto Raptors della stagione 1998-1999 (18,8%)

2. Maglia dei Chicago Bulls della stagione 1995-1996 (14,1%)

3. Maglia dei Philadelphia 76ers della stagione 2000-2001 (12,8%).

4. Maglia dei Los Angeles Lakers della stagione 1996-1997 (10,4%)

5. Maglia dei Boston Celtics della stagione 1985-1986 (9,3%)

L'NBA 75 Euro Vote rende omaggio agli attuali ed ex giocatori europei che hanno ispirato generazioni di appassionati di basket in tutto il continente. Durante la stagione 2021-22, un panel di media, influencer e celebrità europee si unirà ai tifosi europei per votare i 10 migliori giocatori europei di tutti i tempi che comporranno gli All-Time NBA European First e Second Teams. I panelist e i fan voteranno da una lista di giocatori nati o cresciuti in Europa, dai primi pionieri alle attuali superstar.

NBA2K22, Marco Belinelli: "La mia squadra con Shaq, Jordan e Kobe"

NBA Suns inarrestabili, successi per Miami e Dallas 2 ORE FA