Lonzo batte Lamelo nella sfida in famiglia

Ad

Lo United Center è teatro della gara in famiglia per i Ball, Lonzo contro Lamelo: il più piccolo chiude con 18 punti, 13 assist e 7 rimbalzi ma gli Hornets cedono contro i Bulls del maggiore Lonzo, autore di 16 punti, 8 assist e 4 su 5 da tre.

NBA Jokic trascina Denver a Miami, Chicago e Utah ok 3 ORE FA

Valanciunas si sente Curry per una notte

Jonas Valanciunas o Steph Curry? Il centrone lituano trascina i Pelicans al successo contro i Clippers con una prova monstre con 39 punti, 15 rimbalzi e 7 triple a segno (7 su 7 per iniziare, poi 7 su 8)! E' il quarto nella storia con numeri del genere dopo Vince Carter, Aron Baynes e James Harden (3 volte). Per i Clippers invece è la seconda volta che qualcuno li trafigge con 35+10+7 triple: l'altro? Steph Curry ovviamente.

Tripla doppia da record per Sabonis

Non basta per battere i bollenti Timberwolves (7 vinte nelle ultime 8), ma prestazione di Domantas Sabonis è da record! Per il lituano, figlio del leggendario Arvydas, arriva la prima tripla doppia stagionale con 16 punti, 25 rimbalzi e 10 assist: soltanto Shaq O'Neal e Olajuwon hanno firmato una tripla doppia con 25 rimbalzi!

Il poster di Porzingis

Sì, gli unicorni volano! Kristaps Porzingis decolla e spedisce nel poster uno stoppatore puro come Jarrett Allen.

Michael Porter Jr fuori per la stagione

Bruttissima notizia per i Denver Nuggets che, già senza Jamaal Murray, rischiano di perdere Michael Porter Jr per il resto della stagione: il giovane talento, che in estate ha firmato l'estensione da 172 milioni di dollari per 5 anni, dovrà operarsi di nuovo alla schiena (terzo intervento in carriera).

Assist, stoppate, triple: le magie di Doncic a Tokyo 2020

NBA Jokic trascina Denver a Miami, Chicago e Utah ok 3 ORE FA