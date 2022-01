Alex Caruso operato, rabbia contro Grayson Allen

Purtroppo la brutta caduta di Alex Caruso dopo il fallo scellerato di Grayson Allen lo costringerà ad operarsi al polso destro e a star fuori circa 2 mesi (6-8 settimane). "Una giocata pericolosa, non necessaria e sporca. E' stato un colpo gratuito su un giocatore indifeso in volo. Spero che la lega decida per una punizione che invii un chiaro messaggio", lo sfogo di Greg Lawrence, agente di Caruso, furioso contro Allen.

NBA Chris Paul guida i Suns alla vittoria: è la sesta di fila 3 ORE FA

Chris Paul e il pilota automatico

I Phoenix Suns proseguono con la loro impressionante marcia: 36 vinte e 9 perse, miglior record della Lega, e sei successi in fila, l'ultimo nella notte contro i Pacers. Spicca come sempre la leadership di Chris Paul che smazza ben 16 assist, uniti ai 18 punti: fanno 39 assist nelle ultime 3 partite con appena 4 perse.

Darius Garland col quinto ventello in fila

Dopo otto gare in trasferta (sei vinte e due perse), i Cleveland Cavaliers tornano a casa e superano i Thunder con 23 punti e 11 assist di Darius Garland. Quinto ventello di fila per la guardia, serissimo candidato al premio di giocatore più migliorato della stagione.

No Giannis, no problem per i Bucks

I Milwaukee Bucks campioni NBA in carica centrano la terza vittoria di fila, anche senza la loro superstar Giannis Antetokounmpo. A battere i Kings ci pensano i suoi due "scudieri", Khris Middleton e Jrue Holiday, che combinano per 60 punti.

I Warriors gioiscono per i 49ers

Le franchigie della Baia di San Francisco si tifano e si sostengono a vicenda. I Golden State Warriors si congratulano via social coi 49ers, capaci di vincere nel gelo del Lambeu Field contro i quotatissimi Green Bay Packers nel secondo turno dei playoff NFL.

