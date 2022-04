Kevin Durant batte ancora i Knicks

I New York Knicks sono una vittima particolare per Kevin Durant: con la vittoria di stanotte dei Nets al Madison, KD allunga la propria striscia visto che non perde contro i newyorkesi addirittura dal 2013! Tra l'altro, per Brooklyn è il secondo successo in rimonta: da -28 lo scorso 16 febbraio e -21 la scorsa notte.

Anche Mahomes impazzisce per Doncic

Le giocate di Luka Doncic fanno impazzire davvero tutti. Persino Patrick Mahomes, quarterback e superstar dei Kansas City Chiefs, va in estasi per l'assist dietro la testa contro Detroit e scrive su Twitter: "Ho dovuto rivederlo tre volte per capire cos'ha fatto".

Problema Thybulle per i 76ers

I Philadelphia 76ers rischiano di dover fare a meno di Matisse Thybulle ai playoff. Infatti, se i 76ers dovessero giocare la serie di primo turno contro i Raptors, non potranno schierare l'australiano nelle partite a Toronto in quanto non vaccinato per il Covid: in Canada infatti resistono ancora le restrizioni per i non vaccinati.

Trae Young arringa il pubblico con le flessioni

Altra partita eccellente di Trae Young da 30 punti e 11 assist, e vittoria Hawks contro Washington. Per lui è la 20esima gara da almeno 30+10 in stagione, primatista assoluta davanti a Doncic con 10. Già che c'è, si spara anche qualche flessione sul parquet, mandando in visibilio i suoi tifosi.

Che stagione per Cade Cunningham

I Detroit Pistons sono in piena ricostruzione ma il futuro è roseo se hai un giocatore del talento di Cade Cunningham. Il rookie firma una prova da 25 punti, 9 rimbalzi e 7 assist nel ko contro i Mavs di Luka Doncic e stampa l'ottava gara da 25+8+8 in stagione. Le altre matricole? Sette complessive.

