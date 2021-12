Austin Reeves, l'eroe che non ti aspetti per i Lakers

Nella squadra di LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook e Carmelo Anthony il protagonista è... Austin Reeves! Il rookie dell'Arkansas, nemmeno scelto al Draft, firma la vittoria dei Lakers a Dallas con una bomba a fil di sirena nell'overtime. Lui, subito ribattezzato "light skin" dai compagni, ha piazzato 5 bombe contro i Mavs e poi in spogliatoio è stato festeggiato dalle campionissimi in gialloviola. Storia americana se ce n'è una Austin Reeves, a breve in una pellicola di Walt Disney.

Locura a OKC: Devonte Graham fa vincere i Pelicans

Cosa da pazzi a Oklahoma City! Gilgeous-Alexander pareggia con missile da 10 metri ma Devonte Graham fa ancora meglio, trovando il bersaglio sulla sirena da ben dietro la metà campo. Gli dèi del basket accolgono la preghiera dei Pelicans!

Anthony Edwards prende fuoco: 10 triple a segno!

Il record di Steph Curry deve aver ispirato Anthony Edwards che guida al successo i Timberwolves con 38 punti e 10 triple a segno, sì, 10 bombe su 14 tentativi! Ant-Man firma il record di franchigia, diventa il più giovane di sempre a infilare 10 canestri dall'arco e diventa il settimo giocatore nella storia NBA a firmare 2000 punti nelle sue prime 100 partite a 20 anni o meno. Gli altri? LeBron, Zion, Luka, Kyrie, KD e Melo Anthony: "brutta" compagnia.

Isaac Okoro devasta la difesa dei Rockets

Per una volta l'espressione "schiaccia in testa a tutta la difesa" non è un'esagerazione, anzi, è proprio letterale! L'ala dei Cavs decolla e inchioda a due mani in mezzo a tre giocatori di Houston. Wow!

Prove di ritorno per Isaiah Thomas

Non poteva esserci debutto migliore in G-League coi Gran Rapids Gold per Isaiah Thomas che firma una gara da 42 punti, 8 rimbalzi, 6 assist 5 triple: l'ex stella dei Celtics non vuole rinunciare al ritorno in NBA.

