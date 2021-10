Jazz ko a Chicago: "Unbeaten no more"

Ad

Non ci sono più squadre imbattute nella Lega: dopo 4 vittorie per iniziare la stagione, gli Utah Jazz fermano la propria corsa allo United Center, sconfitti dai Chicago Bulls che invece riscattano il ko coi Knicks e si portano 5-1. Decide DeMar DeRozan, 32 punti.

NBA Jokic batte Doncic, vincono Lakers (in rimonta) e Nets IERI A 06:07

RJ Barrett caldo come una stufa

La prestazione della notte è certamente firmata da RJ Barrett, protagonista del successo dei Knicks a New Orleans. Per il fenomeno canadese, figlio del Rowan visto anche a Cantù in passato, ci sono 35 punti, massimo in carriera, con 6 triple (25 nella ripresa, 16 nell'ultimo quarto). New York si porta a 5-1, il miglior avvio dal 2012-13.

Esordio opaco per Cade Cunningham

Dopo aver saltato le prime quattro gare, arriva l'esordio NBA di Cade Cunningham, la prima scelta assoluta dell'ultimo Draft. La guardia texana non brilla, 2 punti, 7 rimbalzi e 2 assist con 1 su 8 al tiro (solo Anthony Bennett fece peggio fra i giocatori scelti alla 1 con 0 su 5 dal campo nel 2013), in compenso arriva il primo successo per i Detroit Pistons che battono i Magic. Il ragazzo si farà, tranquilli...

Harrell già idolo del tifo Wizards

Gli Washington Wizards battono ancora i Celtics, stavolta dopo due overtime! Intanto, dopo poche gare, Montrezl Harrell è già diventato l'idolo dei tifosi di Capitol City: per la sua clamorosa energia e per canestri come questo...

LeBron e McGee pronti per Halloween

In vista della notte del "dolcetto o scherzetto" anche i giocatori si travestono per l'occasione, molto sentita dall'altra parte dell'oceano. Il "Re" LeBron James si è mascherato da Freddy Krueger, il protagonista della saga di film horror "Nightmare", mentre JaVale McGee si è presentato alla partita dei suoi Phoenix Suns con una tuta rossa e una maschera in richiamo della serie TV "Squid Game", molto in voga al momento.

Kevin Durant, MVP della finale: i suoi 29 punti contro la Francia

NBA Jokic fa volare Denver, continua la corsa di Bulls e Knicks 2 ORE FA