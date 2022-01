Everlasting Love

Già, proprio come la cover degli U2: il veterano Kevin Love trascina i suoi Cleveland Cavaliers alla vittoria interna contro i New York Knicks con una prova da 20 punti (con 6 triple a segno!) e 11 rimbalzi. Doppia doppia vintage per il campione di Santa Monica.

Paul-Booker, che coppia

Come giocano i Phoenix Suns e che diavolo di coppia sono Chris Paul e Devin Booker! Ieri notte in due hanno combinato per 60 punti, nella vittoriosa partita della franchigia dell'Arizona contro gli Utah Jazz... E il record parla chiaro riferendo della miglior squadra NBA allo stato dell'arte: 37-9!

Ayo-show

Che nottata per Ayo Dosunmu, ragazzo di Chicago che gioca con i Bulls: career high a 24 punti, buzzer beater nel terzo quarto e vittoria della franchigia dell'Illinois a discapito degli Oklahoma City Thunder...

Che stoppatona di Robinson-Earl!

Jeremiah Robinson-Earl oscura la vallata a Tropy Brown jr con la stoppata della notte...

Lance firmato di nuovo

Altro giro e altro contratto di giorni con gli Indiana Pacerse per "Born Ready" Lance Stephenson. Lo vedremo in giro ancora per un po', dunque, e senz'altro ci divertiremo...

