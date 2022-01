I Grizzlies e Ja Morant suonano la decima

Nemmeno i Golden State Warriors con Steph Curry in tripla doppia riescono ad arginare la folla corsa dei Memphis Grizzlis, arrivati a 10 vittorie di fila, la prima volta nella storia della franchigia! 10 successi arrivati con Ja Morant a disposizione: senza di lui la striscia era arrivata a 5. Pensare che qualcuno dubitava di lui...

NBA Memphis suona la decima: anche Golden State si arrende 3 ORE FA

Brandon Ingram for the win

Partitona di Brandon Ingram che griffa il successo dei Pelicans contro Minnesota con la tripla allo scadere da 10 metri per il definitivo 128-125! Sei le bombe segnate dall'ex Lakers in una gara da 33 punti con 9 assist.

Clippers, rimonta da -25 e vittoria

Successo pesante in casa dei Los Angeles Clippers che superano i Denver Nuggets dopo essersi trovati a -25 nel terzo periodo. C'è anche la ciliegina di Reggie Jackson che schiaccia in testa a Jokic.

Booker se la prende col dinasauro

Nonostante l'arena vuota, Devin Booker si innervosisce parecchio per il tentativo di disturbo da parte della mascotte dei Raptors mentre è in lunetta per due liberi importanti nel finale di gara. Gesto di stizza della stella dei Suns che vincono a Toronto e sono 14-4 in trasferta, i migliori in NBA coi Nets.

Outfit da brividi per Kuzma e Harrell

In vista della gara contro i Thunder, poi vinta dagli Wizards, due dei giocatori di Washington si presentano in modo "sobrio" alla partita: Kyle Kuzma con un particolare completo nero in pelle in stile "Matrix", Montrezl Harrell invece con una particolare maschera "protettiva" che copre tutto il volto e con sopra uno schermo a LED con la scritta "I'm back" che scorreva all'altezza degli occhi.

Curry: "Ora lo posso dire: sono il miglior tiratore di sempre"

