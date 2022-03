Another Day of Suns

Just Another Day of Suns: 60esima vittoria, primo posto assicurato e un Devin Booker a eruttare come un vulcano con una prova monstre da 49 punti più 10 assist. Esattamente cinque anni dopo il suo match da 70 punti contro i Celtics: un buon modo per festeggiare la ricorrenza...

Chris Paul is back

Le buone novelle non sono finite qui per la franchigia dell'Arizona: Chris Paul è tornato e non ha scelto la maniera esattamente più banale per palesarsi di nuovo. 32esima (!!!) doppia doppia per CP3. Chi li ferma questi qui?

Che giocatore Desmond Bane

Ancora una volta no Ja, no problem per i commoventi Memphis Grizzlies, trascinati ancora da un iperuranico Desmond Bane, protagonista di una recita da 30 punti (+5 assist +5 rimbalzi) con irreale percentuale di 12/15 al tiro. Grizzlies ai playoff, dove saranno autentica mina vagante.

Vintage Siakam

Sfodera la versione 2019 - quella da Campione del Mondo, per intenderci - Pascal Siakam dei Toronto Raptors: eguagliando il season high di 35 punti e il career high di triple con un abbacinante 6/7 da oltre l'arco. E i Cleveland Cavaliers muti.

All'improvviso Trey Murphy

La giocata della notte la regala Trey Murphy III spiccando il volo per poi inchiodare al ferro la schiacciatona della notte. Pelicans lanciati, mentre i Chicago Bulls hanno smarrito la "diritta via".

