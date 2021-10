Il buzzer beater di Harrison Barnes

La classe non è acqua e il campione del mondo 2015 con i Golden State Warriors ed ex Mavericks Harrison Barnes ne dispensa una discreta dose a spese del malcapitato Devin Booker. È la giocata della notte, quella che sulla sirena regala vittoria e pareggio in bilancio ai Sacramento Kings di coach Luke Walton.

NBA Gallo, esordio con vittoria; cadono Lakers, Bucks e Nets UN' ORA FA

Miles Bridges in the zone

Parafrasando liberamente Harry ti presento Sally "Quello che ha preso lui", dove il "lui" in questione è il giocatore più incandescente della Lega, Miles Bridges. Altro giro, altra eruzione per lo spartano trapiantato in North Carolina per la felicità di MJ: show da 31 punti, Magic al tappeto e Hornets a consolidare la seconda piazza a est.

Bentornato Gallo!

L'ultimo degli italiani della National Basketball Association Danilo Gallinari debutta in stagione contribuendo con 9 punti addizionati da 7 rimbalzi - e un movimento sotto canestro da smooth criminal ai danni di Brandon Ingram - alla vittoria dei suoi Hawks a spese dei Pelicans, nella notte in cui il compagno Trae Young diventa il giocatore più veloce della franchigia della Georgia a raggiungere quota 5000 punti.

Lakers, che spreco!

Conserva una portata storica la rimonta subita dai Los Angeles Lakers per mano degli outsider Oklahoma City Thunder. Avanti di 26 punti al Paycom Center, Russell Westbrook e compagni prestano il fianco al comeback della squadra guidata da un commovente Shai Gilgeous-Alexander. Nelle ultime 25 stagioni con un vantaggio sul parquet di almeno 25 punti i Lakers detenevano un record di 230-0 playoff inclusi. Harakiri!

Il salvataggio di Jay-Z

Nessuno può rovesciare il bicchiere di Jay-Z, nemmeno il proprietario dei Brooklyn Nets Clara Wu Tsai! I Nets sono incappati un una sonora sconfitta casalinga contro i Miami Heat di un super Bam Adebayo, ma non è mancato il divertimento a bordo campo e da rim protector a drink protector il passo è breve...

