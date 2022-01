Jaylen Brown ne fa 50!

50 punti, 10 rimbalzi e 4 assist: notte da incorniciare per un indemoniato Jaylen Brown, eroe dei Boston Celtics nella notte della vittoria thrilling sugli Orlando Magic al TD Garden.

#STAYME7O

Carmelo Anthony l'ha fatto ancora! Gioco decisivo da 4 punti nel momento cruciale del match contro i Minnesota Timberwolves e vittoria per i Lakers. In una sola parola: clutch! Qui l'inquadratura da Louvre...

Ant-Man

Rimaniamo a Los Angeles, giusto il tempo per gustarci un altro po' di Ant-Man: ecco come Anthony Edwards cancella niente meno che Russell Westbrook oscurandogli la vallata...

Giddey, tripla doppia da record

Da stanotte Josh Giddey - 19enne "terribile" in forza agli Oklahoma City Thunder - è il più giovane cestista della storia a griffare una tripla doppia in NBA. Lo stai facendo bene, ragazzo!

Chi si rivede: Lance Stephenson!

Born Ready Lance Stephenson è vivo e scalciante! Ecco come realizza canestri in serie per Indiana, quasi come non se ne fosse mai andato dallo Stato della pallacanestro per eccellenza...

