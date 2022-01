Stephen Curry e il circus shot

Il periodo non è dei migliori per Stephen Curry, sta avendo molte difficoltà al tiro e le percentuali sono in picchiata. Quindi, che si fa? Facile, si va in penetrazione al ferro e si trova il modo di fare canestro, anche con un clamoroso circus shot!

Carmelo Anthony litiga coi tifosi: cacciati

Si sa, i tifosi di Philadelphia sono i più caldi e "molesti" dello sport americano. Se ne accorge anche Carmelo Anthony che, nella gara fra 76ers e Lakers, finisce a discutere con un tifoso delle prime file: quest'ultimo viene avvicinato dalla sicurezza e accompagnato all'uscita.

Anthony Davis cancella Embiid

Al netto degli infortuni, Anthony Davis resta uno dei migliori difensori NBA in assoluto. L'asso dei Lakers lo dimostra andando a stoppare Joel Embiid, il giocatore più caldo del momento nella Lega. Scontro fra titani.

DeMar DeRozan è un All Star: l'annuncio in aereo

Messaggio a tutti i passeggeri: "DeMar DeRozan sarà un titolare all'All Star Game di Cleveland". Questo l'annuncio di Zach LaVine in versione comandante sul volo che porterà i Chicago Bulls a San Antonio per la gara con gli Spurs.

Draymond Green diventa analista per TNT

Tranquilli, non è ancora arrivato il momento del ritiro, ma Draymond Green sarà da subito collaboratore per TNT in veste di analista televisivo. Per la stella dei Golden State Warriors un contratto pluriennale ed esclusivo, sarà presente in studio o da remoto quando il calendario lo consentirà, per discutere con Shaq O'Neal e Charles Barkley.

