Boston senza senso

Ad

Senza senso, davvero senza senso, il momento che stanno vivendo i Boston Celtics, fuoriserie lanciata a tutta velocità in quella estenuante gara di enduro chiamata Regular Season. Avversari letteralmente umiliati, striscia spalancata... And counting!

NBA Bulls e Jazz sul velluto. Cadono Bucks e Warriors IERI A 07:14

Benritrovato Giannis

Nuova capatina a quota "cinquantello" per The Greek Freak Giannis Antetokounmpo, la prima dopo le Finals dello scorso anno contro i Phoenix Suns. Non che l'unicorno dei MIlwaukee Bucks si fosse preso una vacanza nel frattempo eh...

Bam da ... Var!

Canestro o non canestro, questo è il problema! Bam Adebayo si esibisce in una poderosa (forse troppo!) reverse dunk ma la sua spalla risputa fuori la palla a spicchi dopo che quest'ultima però aveva varcato interamente nella retina. Per gli arbitri il canestro non è buono, dibattito aperto!

Barkley annuncia il ritiro a modo suo!

Alla scadenza del contratto con TNT Charles Barkley sarà pescatore/golfista a tempo pieno. La spiegazione è semplicemente irresistibile: Barkley doing Barkley! Leggete qui:

Ecco Harden a Phila

Con un outifit commentabile al pari della difesa dei Sixers contro Boston oseremmo aggiungere...

NBA Giannis monstre, Gallo show e Atlanta va: Boston lezione ai 76'ers 4 ORE FA