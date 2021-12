Draymond jr protagonista

Splendido questa notte il figlio di Draymond Green, speciale assistente di Steph Curry e Klay Thompson in panchina. Giustamente citato dal telecronista in diretta per gli sforzi profusi! Applausi a scena aperta per il piccolo aiutante degli Splash Brothers!

30-1 con Draymond sr

Nemmeno Draymond senior se l'è cavata poi così male questa notte! Quando Green autografa la tripla doppia i Warriors recitano 30-1 di record...

L'accoglienza per Steph

Lo Chase Center è tutto per Steph Curry, al ritorno a casa dopo il record di triple. Per la serie "gli americani queste cose non le sanno proprio fare..."

Ja is back!

Non poteva che essere in grande stile il ritorno sul parquet di Ja Morant dopo l'infortunio che gli è costato 12 partite ai box. Eccolo in versione ispiratissimo assist-man!

Embiid dominante

41 punti, 10 rimbalzi e il canestro decisivo contro Boston. Voce del verbo "dominare", signore e signori Joel Embiid!!

Curry: "Ora lo posso dire: sono il miglior tiratore di sempre"

