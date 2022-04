La notte da sogno di Covington: 43 punti

Per una volta Robert Covington veste i panni del protagonista. Uno dei "gregari" per eccellenza della NBA guida i Clippers al successo sui Bucks campioni con 43 punti e 11 triple, entrambi career high visto che non aveva mai superato quota 31. "RoCo" è il terzo in stagione con almeno 40 punti e 10 triple dopo Evan Fournier e Saddiq Bey.

NBA New Orleans inguaia i Lakers, Memphis supera Phoenix UN' ORA FA

McCollum e Ingram "dynamic duo" dei Pelicans

Anche senza Zion Williamson, i New Orleans Pelicans blindano il nono posto a Ovest. Superano ancora una volta i Lakers, pur col rientr di James e Davis, e sono 3-0 in stagione contro i gialloviola. Quinta vittoria nelle ultime sette grazie anche all'arrivo di CJ McCollum che si trova a meraviglia con l'altra stella Brandon Ingram, 61 punti in coppia a LA.

Memphis batte i Suns senza 4 titolari

Che la stagione dei Grizzlies sia qualcosa di incredibile ormai si è capito. La seconda forza dell'Ovest batte i Phoenix Suns, i migliori di tutti, pur senza quattro titolari: settima vittoria di fila per Memphis e 20-2 di record senza la stella Ja Morant. Assurdo!

Santi Aldama fa impazzire gli altri Grizzlies

A proposito di assenti in casa Memphis, nel finale di gara coi Suns c'è spazio anche per il rookie spagnolo Santi Aldama che fa impazzire i compagni in panchina con una gran schiacciata rovesciata.

Porzingis si vendica dei Mavericks

Com'è che si dice, la vendetta è un piatto che va servito freddo... Non attendeva altro Kristaps Porzingis che contribuisce alla nettissima vittoria degli Wizards per 135-103 contro i Mavericks, la sua ex squadra: 24 punti, 9 rimbalzi e 4 assist per il lettone che pare trovarsi bene nella Capitale.

