Poco amore per Ben Simmons

La città dell'amore fraterno di amore fraterno per l'ex beniamino Ben Simmons ne conserva pochino, a giudicare dai cori del Wells Fargo Center di Philadelphia. Servono traduzioni? No, eh?

#Curry2000 da sogno

Serata magica - l'ennesima - per Wardell Stephen Curry II, che tocca quota 20'000 punti in carriera NBA e autografa una nottata da 34 punti e 9 rimbalzi con 5/12 da oltre l'arco. Scena tutta sua nella Baia contro i Denver Nuggets di Steph Curry.

Harden flop

Per uno Steph Curry che brilla c'è un Barba che finisce dritto dritto dietro la lavagna. Serata orribile per lui, come testimonia l'inequivocabile referto:

Tifosi di Phila in fuga

Brooklyn Nets 111-Philadelphia 76ers 79, i tifosi di Phila esauriscono ufficialmente la pazienza e levano le tende. Serataccia per loro...

Curry cuore d'oro

La scorsa partita a San Francisco, sempre contro Denver, Steph Curry l'aveva saltata e la reazione della piccola tifosa disperata per l'assenza del suo beniamino aveva fatto il giro del web. Ebbene, ieri notte nel re-match contro i Nuggets Steph ha accolto personalmente la sua piccola fan consolandola e al contempo facendole vivere un momento indimenticabile. Certe cose solo in NBA...

