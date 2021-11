Chris Paul fa volare i Suns: 11 W in fila

Non si fermano i Phoenix Suns che battono anche Dallas e arrivano a 11 vittorie di fila! Partitina di Chris Paul che chiude con 18 punti, 14 assist e 3 rubate ed è l'unico in stagione a viaggiare ad oltre 10 punti, 10 assist e 2 rubate di media. Point God.

Il poster di Cody Martin

La schiacciata della notte? Stiamo nell'alveare di Charlotte e con Cody Martin che si divora la linea di fondo e plana sulla testa del malcapitato Bitadze dei Pacers.

Contro Giannis non è mai un canestro sicuro

Non ha mai nascosto la sua ammirazione per LeBron James e ne dà prova con una "chase down" degna del Re! Giannis Antetkounmpo si mangia il campo in tre falcate, rimonta e cancella quella che sembrava una schiacciata fatta per Bazley. The Greek Freak per nulla.

I Celtics e lo "sfottò" ai Lakers

Come in tutte le rivalità, come in tutti i "derby" allargando i confini, la presa in giro è una componente indispoensabile. I Boston Celtics non hanno perso l'occasione per ricordare ai Lakers di aver preso Russell Westbrook e il suo contratto da 44 milioni di dollari rinunciando al tedesco Dennis Schroeder, sbarcato a Boston a prezzo di saldo con un annuale per meno di 6 milioni.

Curry gioca a "carta, forbice, sasso" con un piccolo fan

I Golden State Warriors vincono anche a Detroit rendendo ancora più dolce il turno di riposo a Stephen Curry. Lui però trova lo stesso il modo di divertirsi e vincere: la "vittima" è un piccolo tifoso che lo sfida a morra cinese. Steph lo batte a "carta, forbice, sasso" e si mette anche ad esultare, prima di posare per una foto ricordo col fan.

