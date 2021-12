Dal tunnel, dal logo, da ovunque: Stephen Curry

Anche in una serataccia da 7 su 28 al tiro, con 5 su 17 da tre, e la sconfitta casalinga dei Warriors contro gli Spurs, Stephen Curry regala perle delle sue: nel riscaldamento segna direttamente dal tunnel del Chse Center (tradizione che aveva già alla Oracle Arena di Oakland), poi in partita la mette dal logo allo scadere del terzo quarto. "Nothing but... Steph".

NBA Gli Spurs fermano Golden State, ko anche Brooklyn e Dallas UN' ORA FA

Lonzo Ball chiude il discorso: doppietta a New York

I Chicago Bulls fanno il pieno di successi nella Grande Mela: dopo i Knicks, piegano anche i Nets! A Brooklyn brillano DeRozan e LaVine, 60 punti in due, ma la bomba della vittoria la mette Lonzo Ball. "Ghiaccio nelle vene per Zo".

L'anello di campione NBA per PJ Tucker

"Forever a dog, forever a champ". La sfida di Milwaukee tra Bucks e Heat non è stata normale per PJ Tucker: l'ala degli Heat ha infatti ricevuto il suo anello di campione NBA 2021, lui che lo scorso anno è stato fondamentale per il titolo vinto da Giannis e compagni. Tutto il pubblico e gli ex compagni hanno dimostrato ancora una volta l'amore per il "cagnaccio" PJ.

L'anello per la tifosa dei Mavericks

Succede anche questo durante una partita NBA. In una pausa della gara di Dallas tra Mavericks e Grizzlies, un tifoso ha fatto la proposta di matrimonio alla fidanzata, bendata e accompagnata davanti a lui, in ginocchio, con la mascotte dei Mavs in veste di testimone.

Il più grande tifoso di Kevin Durant

Quando si dice "... ho sempre in testa Kevin Durant"! Questo tifoso dei Nets si è fatto fare un'opera d'arte dal proprio barbiere, col volto di KD raffigurato sulla parte posteriore del cranio.

