Jayson Tatum scrive 51

Prestazione straripante di Jayson Tatum nella vittoria dei Celtics a Washington contro l'amico Bradley Beal. Segna 31 punti nel solo primo tempo e 51 alla fine con 10 rimbalzi, 7 assist e 9 triple: è il suo terzo cinquantello, dietro soltanto a Larry Bird nella storia di Boston (ne ha 4), ed eguaglia Lillard, Harden e Jamal Murray, gli unici con una prova da 50+10+5 e almeno 9 triple in una gara, playoff compresi. Statuario JT.

La schiacciata di Jalen Suggs

Ci si aspettava di più nella sua stagione da rookie ma gli infortuni lo hanno frenato: non dimenticatevi però il nome di Jalen Suggs, sua la schiacciata più bella della notte nel successo dei Magic sui Bulls.

La difesa lancia i Dallas Mavericks

"L'attacco vende i biglietti, la difesa vince i titoli", recita un famoso detto. I Dallas Mavericks lo stanno interpretando alla lettera visto che hanno vinto 11 delle ultime 13 gare in cui hanno tenuto gli avversari sotto il 50% al tiro: l'ultima vittima sono i lanciatissima Memphis Grizzlies.

Stephen Curry in grossa difficoltà

Momento non facile per Stephen Curry che sta vivendo un periodo complicato con le percentuali al tiro. La scorsa notte ha chiuso con 1 su 13 da tre (è sempre il miglior tiratore dall'arco della storia...) ma per sua fortuna i Warriors hanno piegato gli Utah Jazz: è il primo giocatore di sempre a vincere una gara con una sola tripla segnata e almeno 12 errori. Unico anche in questo.

Il regalo di LeBron a mamma Gloria

Il compleanno sarà il 4 febbraio ma LeBron James ha giocato d'anticipo e ha regalato a mamma Gloria un'auto nuova per i suoi 54 anni. "Grazie per questo regalo fantastico: pensi sempre a me e fai di tutto per rendere la mia vita più semplice e farmi felice. Ti amo infinitamente", ha scritto la signora su Instagram sfoggiando il sobrio cadeau del pargolo.

