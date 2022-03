Steph, Klay e Draymond: reunion

1005 giorni dopo l'ultima volta - FInals NBA 2019, per l'esattezza - Steph Curry, Klay Thompson e Draymond Green tornano a calcare lo stesso parquet. E non è stata certo una nottata banale: 47 punti per Steph nel giorno del suo 34esimo compleanno e bella vittoria per i Warriors contro Washington. Notte da ricordare anziché no.

Lakers "trash"

Altra nottataccia per i Los Angeles Lakers che incappano nell'umiliante sconfitta interna (nonostante il solito trentello di LeBron) contro i Toronto Raptors, che volano già 21-2 nel primo quarto!!! E il web si accanisce, eccome se si accanisce: target principale Russell Westbrook...

Magata del Joker

Pazzesca magata del Joker Nikola Jokic dopo fuga in campo aperto (!) e difesa ineccepibile di Joel Embiid. Un canestro senza senso da rivedere in loop...

Ritorno a Cleveland per Lou

È stata la notte dei ritorni quella appena passata in archivio: qui quello di coach Tyronn Lue a Cleveland contraddistinto dal commosso abbraccio con Kevin Love.. E la mente vola al titolo del 2016!

Multa per i Nets

Sanzione amministrativa di 50mila dollari per i Brooklyn Nets: Kyrie Irving è difatti entrato nello spogliatoio della sua squadra durante il derby di New York al Madison Square Garden domenica in spregio al protocollo di sicurezza legato alle norme anti COVID-19. Non benissimo, insomma...

