Steph Curry, gioie e dolori

Ad

Se anche Stephen Curry si stupisce di quello che fa, allora vuol dire che la giocata è proprio pazzesca, e anche coach Steve Kerr sorride in panchina dopo la bomba su una gamba realizzata dal fenomeno col 30 contro i Grizzlies. Questo il lato bello della storia, poi c'è quello brutto visto che Golden State ha perso in casa contro Memphis, il primo ko stagionale: Curry infatti è 0 su 11 al tiro fra quarto quarto e overtime nelle ultime 3 gare, non benissimo...

NBA Warriors sconfitti dai Grizzlies, battuti gli Hawks di Gallinari 2 ORE FA

I Knicks di D-Rose rovinano la festa ai Bulls e a Joakim Noah

Serata speciale allo United Center dove la gara tra Bulls e Knicks è l'occasione per celebrare l'addio al basket di Joakim Noah, il francese ex di entrambe le squadre. New York fa lo scherzetto a Chicago infliggendole la prima sconfitta stagionale, ma l'amore per un altro grande ex come Derrick Rose rimane inalterato!

Clarkson e Green, primo duello filippino

Quando si dice "Global Game"... L'NBA è il campionato globale per eccellenza e nella notte è andata in scena per la prima volta una sfida molto singolare: per la prima volta nella storia due giocatori con origini filippine, Jordan Clarkson degli Utah Jazz e Jalen Green, rookie degli Houston Rockets, condividono il parquet.

Porzingis: risorsa o peso per i Dallas Mavericks?

Terza vittoria di fila per Mavericks che superano gli Spurs in un altro derby texano. Successo arrivato senza Kristaps Porzingis, fuori per infortunio e nome sempre caldo in chiave mercato, anche perchè Dallas sembra andare meglio senza di lui: ha giocato solo 3 gare ma i numeri dicono che i Mavs sono +27 di plus minus col lettone in panchina e -30 con lui sul parquet.

18 anni fa l'esordio di LeBron James

La carriera di LeBron James, il "Re", è ufficialmente maggiorenne: il 29 ottobre 2003 LBJ esordiva in regular season con la maglia dei Cleveland Cavaliers sul campo dei Sacramento Kings, gara persa da James nonostante una prova da 25 punti e 9 assist.

Westbrook: "Gasol era il mio giocatore preferito mentre crescevo"

NBA Warriors sconfitti dai Grizzlies, battuti gli Hawks di Gallinari 2 ORE FA