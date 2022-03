OKC Thunder e Memphis Grizzlies "vanno in bianco"

Ad

Sembra impossibile, ma è successo davvero: la gara tra Oklahoma City Thunder e Memphis Grizzlies è iniziata con qualche minuto di ritardo perchè entrambe le squadre si sono presentate sul parquet per la palla a due con la divisa bianca. Un "errore di guardaroba" da parte dei Grizzlies, che dovevano essere in blu e infatti poi sono andati a cambiarsi.

NBA Durant fa 53 punti e i Nets vincono. Suns a valanga sui Lakers 2 ORE FA

Dallas rovina la festa a Kevin Garnett

Doveva essere una sera di festa al TD Garden di Boston per il ritiro della maglia numero 5 di Kevin Garnett: invece i Dallas Mavericks di Luka Doncic e Spencer Dinwiddie conquistano il match contro i Celtics, ko davanti ai leggendari KG, Pierce e Ray Allen.

LeBron James da solo nel club dei 10.000

I suoi Lakers colano a picco, perdono nettamente anche a Phoenix, ma LeBron James aggiorna record su record: contro i Suns ha superato quota 10milla assist ed è diventato l'unico nella storia NBA con almeno 10mila punti (superati da tempo i 30mila), 10mila rimbalzi e appunto 10mila assist.

Kyrie Irving può solo guardare Durant e i Nets

Essendo non vaccinato, per le regole della città di New York Kyrie Irving può solo assistere alle partite dei suoi Brooklyn Nets al Barclays Center: si gode dalla prima fila la vittoria nel derby sui Knicks e i 53 punti dell'amico Kevin Durant. "Non ha senso", ha twittato LeBron James.

Terrificante Jaxson Hayes

Tante giocate spettacolari nella nottata NBA: la più spettacolare la firma Jaxson Hayes dei Pelicans che chiude il contropiede con una schiacciata con palla tra le gambe degna di un "50" al Dunk Contest.

NBA Durant fa 53 punti e i Nets vincono. Suns a valanga sui Lakers 2 ORE FA