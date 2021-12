SGA la vince sulla sirena

Ad

Senza dubbio la giocata della notte: la tripla allo scadere di Shai Gilgeous-Alexander per la vittoria dei Thunder sui Clippers!

NBA Tutte le big in difficoltà, Bradley Beal ne fa 37 2 ORE FA

I Lakers perdono Davis per un mese

Non c'è pace per i Los Angeles Lakers: dopo aver appena recuperato LeBron James, ora dovranno fare a meno di Anthony Davis per almeno un mese a causa della distorsione al ginocchio sinistro rimediata contro i Timberwolves.

I Knicks "scongelano" Kemba Walker

Data l'emergenza tra infortuni e Covid, i New York Knicks hanno deciso di richiamare Kemba Walker, fuori dalle rotazioni dallo scorso 26 novembre. Non è bastato per vincere a Boston, ma Kemba ha fatto vedere di saperci fare eccome, chiudendo con 29 punti (17 nel solo terzo quarto). "Non so cosa mi riserverà il futuro, ma sento di avere ancora tanto da poter dare. Non sono un giocatore finito", ha detto Walker.

La chiude Caldwell-Pope: Wizards corsari

Tra le tante sorprese della notte, ci sono gli Washington Wizards che vincono sul campo dei bollenti Utah Jazz. Spiccano i 37 punti di Bradley Beal ma a chiuderla ci pensa Caldwell-Pope con una tripla incredibile.

Nets-Magic, la gara degli "assenti"

No, non è una gara di G-League, anche se guardando i nomi lo farebbe pensare. Infatti la partita tra Nets e Magic spicca soprattutto per le numerose assenze, 10 soltanto per Brooklyn (compresi Durant, Harden e ovviamente Irving), e in totale sono appena 17 i giocatori a disposizione, 8 per i Nets e 9 per i Magic che la spuntano al Barclays Center.

Curry: "Ora lo posso dire: sono il miglior tiratore di sempre"

NBA Tutte le big in difficoltà, Bradley Beal ne fa 37 2 ORE FA