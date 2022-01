DeRozan lo ha fatto ancora!

Dopo il game winner allo scadere contro i Pacers, DeMar DeRozan bissa la prodezza a Washington contro gli Wizards, segnando da tre dall'angolo per la vittoria dei suoi Bulls, ora primi ad Est. E' il primo a vincere due gare di fila sulla sirena da Larry Bird nel 1985. "Non so se sto sognando oppure è realtà", ha detto la stella di Compton. E' tutto vero DeMar!

NBA Bulls e Warriors inarrestabili, ok Bucks e Clippers 42 MINUTI FA

Saddiq Bey for the win

Anche i Detroit Pistons inaugurano il 2022 con una vittoria allo scadere contro gli Spurs: la decide Saddiq Bey con la bomba dall'angolo sulla sirena!

Steph Curry aggiorna il record

Pesantissima vittoria degli Warriors a Salt Lake City, senza Draymond Green, e Stephen Curry aggiorna il proprio record, arrivando a 158 partite di fila con almeno una tripla (6 su 12 contro i Jazz). Striscia aperta l'1 dicembre 2018 e tutt'ora apertissima.

Klay Thompson è già bollente

Il rientro è sempre più vicino, Klay Thompson non sta più nella pelle e, nel riscaldamento della gara tra Warriors e Jazz, infila 24 triple consecutive! "Quando tornerà, sarà un problema per tutti", ha detto Andrew Wiggins.

Houston, abbiamo un problema

Clima bollente nello spogliatoio dei Rockets durante la gara poi persa contro Denver. Secondo la ricostruzione di ESPN e The Athletic, Kevin Porter Jr. non avrebbe gradito la critica dell'assistente John Lucas, ha avuto un diverbio con anche il lancio di un oggetto e ha lasciato l'arena durante l'intervallo. Invece Christian Wood, che sarebbe la stella della squadra, non ha giocato il secondo tempo dopo due quarti opachi: per qualcuno sarebbe stato punito per aver saltato un tampone obbligatorio, per altri si sarebbe rifiutato di tornare sul parquet. Bene ma non benissimo...

Curry: "Ora lo posso dire: sono il miglior tiratore di sempre"

